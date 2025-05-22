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Браже ознакомит политический комитет НАТО с опытом Латвии в борьбе с терроризмом

© LETA 22 мая, 2025 09:30

Новости Латвии 0 комментариев

Министр иностранных дел Байба Браже сегодня выступит перед экспертами политического комитета НАТО, которые впервые посетят Латвию с визитом, чтобы ознакомиться с ее опытом в сфере предотвращения терроризма, сообщили  в МИД.

За последние 20 лет Латвия разработала и усовершенствовала систему противодействия терроризму в соответствии с Национальным планом по борьбе с терроризмом. План предусматривает скоординированные превентивные и ответные меры учреждений в случае различных террористических угроз.

О мерах по предотвращению радикализации общества, механизмах противодействия финансированию терроризма и предотвращении незаконного пересечения границы в контексте борьбы с терроризмом экспертам НАТО расскажут представители Службы финансовой разведки, Генеральной прокуратуры, Государственной погранохраны, Национальных вооруженных сил (НВС) и Службы государственной безопасности.

В рамках визита эксперты также посетят Центр передового опыта НАТО по стратегической коммуникации и объединенный штаб НВС.

В политический комитет входят эксперты стран-членов альянса, которые обсуждают разработку политики НАТО, в том числе в сфере борьбы с терроризмом.

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