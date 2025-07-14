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Бориса Акунина заочно приговорили в России к 14 годам колонии

© Deutsche Welle 14 июля, 2025 16:56

История и культура 0 комментариев

Гособвинение в России требовало дать писателю Борису Акунину 18 лет колонии за "содействие" и "оправдание" терроризма. Кроме того, МВД РФ объявило в розыск по статье УК писателя и журналиста Дмитрия Быкова.

Военный суд в РФ в понедельник, 14 июля, заочно приговорил писателя Бориса Акунина (настоящее имя - Григорий Чхартишвили) к 14 годам колонии, а также присудил ему штраф в 400 тыс. рублей и запрет на администрирование интернет-страниц в течение пяти лет после отбытия срока. Об этом сообщило агентство ТАСС. Гособвинение требовало для Акунина 18 лет лишения свободы.

В России его обвиняют в "содействии террористической деятельности", "оправдании терроризма", а также в уклонении от исполнения обязанностей "иноагента". В частности в обвинении фигурирует разговор писателя с пранкерами Вованом и Лексусом, которые представились ему президентом Украины Владимиром Зеленским и министром культуры Александром Ткаченко. Тогда Акунин, говоря об ударах ВСУ по территории России, сказал: "У меня кровью сердце обливается, но я абсолютно понимаю, что… А как иначе?"

Сам автор детективных романов о сыщике Эрасте Фандорине написал в своих аккаунтах в соцсетях, что никак не участвует в судебном процессе: "Я их суд не признаю. Никакого адвоката представлять меня на их так называемом суде я не уполномочивал и вообще никак в этом балагане не участвую".

Росфинмониторинг внес Акунина в перечень "террористов и экстремистов" 18 декабря. Вскоре после этого Следственный комитет (СК) РФ сообщил о возбуждении в отношении писателя уголовного дела по статьям о "фейках" об армии России и о "публичном оправдании терроризма" 12 января Акунин был признан в России "иноагентом", что вызвало у него на фоне предыдущих обвинений ироническую реакцию: "Чувствую себя бен Ладеном, которому выписали тикет за неправильную парковку".

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Обновлено: 04:10 15.07.2025
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