Больше нет смысла: за найденные туши павших диких кабанов больше не будут платить

Данное решение принято с учетом того, что африканская чума свиней (АЧС) распространилась практически на всю территорию страны и информация о павших кабанах уже не имеет решающего значения в борьбе с заболеванием.

Оплата в размере 50 евро за сообщение о павшем животном была введена в то время, когда распространенность АЧС среди популяции диких кабанов была относительно низкой. Жителей просили сообщать о найденных мертвых животных в службу, что помогло оперативно выявить новые районы возможного распространения заболевания.

Горячая линия 29394696 будет по-прежнему работать, и всем, кто заметит мертвого дикого кабана на природе, предлагается сообщить об этом в WhatsApp, указав точное местонахождение туши кабана.

Аналогичным образом, охотники больше не будут получать сбор в размере 30 евро за взятие проб диких кабанов, добытых в районах, которые PVD не обозначила как обязательные для взятия проб. Если такой образец все же будет доставлен в лабораторию, экспертиза будет проведена за счет государственного бюджета, а охотник получит отчет об исследовании.

PVD напоминает, что обязательному лабораторному исследованию подлежат все добытые дикие кабаны на территориях, определенных PVD как обязательные для исследования, в случаях подозрения на заражение кабана вирусом АЧС во время охоты, независимо от территории, на которой осуществлялась охота, а также в случаях, если мясо кабана планируется поставлять на предприятия пищевой промышленности или в торговые точки.