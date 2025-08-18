Больше каяться не будем: японское правительство перестало извиняться за Вторую мировую

Премьер-министр Сигэру Исиба не будет делать никакого заявления по случаю нынешней годовщины, хотя, возможно, выступит с ним позже. Таким образом Исида нарушил практику, начатую в 1995 году, когда правительство каждые десять лет излагало свою позицию по этому поводу.

В 1995 году представитель Соцпартии Томиити Мураяма стал первым японским премьер-министром, который "от всего сердца извинился за колониальное господство и агрессию" и выразил "глубокое раскаяние" за действия Токио в период Второй мировой войны. Японский МИД опубликовал то заявление также на китайском, корейском и английском языках.

Позиция премьера Исибы, отмечают наблюдатели, удивительна еще и потому, что Япония пересмотрела свою политику в области обороны и безопасности, и новый курс правительства можно было бы продекларировать именно сейчас. Токио де-факто отказался от своей пацифистской внешней политики, которую десятилетиями проводил, исходя из уроков Второй мировой войны.

Расходы Японии на оборону к 2027 году вырастут до двух процентов от ВВП. Ее власти также ослабили ограничение на экспорт оружия. А в начале августа японская компания Mitsubishi Heavy Industries, обойдя немецкую Thyssenkrupp Marine Systems, получила первый после войны крупный заказ - на постройку 11 фрегатов для австралийского флота на сумму в 5,6 миллиарда евро.



Отказавшись от традиционного заявления, 68-летний премьер Исиба, полагают аналитики, принял во внимание настрой консервативного крыла правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), чтобы не поставить под угрозу свои позиции главы правительства и партии после ее поражения на июльских выборах в верхнюю палату парламента. Правые в ЛДП считают, что Япония в 2015 году в заявлении тогдашнего премьера Синдзо Абэ сказала все необходимое об окончании Второй мировой войны.

Тогда Абэ повторил извинения и сожаления, высказанные его предшественниками Томиити Мураямой в 1995 году и Дзюнъитиро Коидзуми в 2005-м, но отверг дальнейшие публичные извинения на сей счет. "Мы не можем допустить, чтобы наши дети, внуки и даже будущие поколения, которые не имеют никакого отношения к той войне, были вынуждены постоянно извиняться", - подчеркнул Абэ.

Японские власти "бегут от ответственности"

В этих словах немецкий историк Торстен Вебер (Torsten Weber) из Германского института японских исследований (DIJ) в Токио видит "менталитет окончательного подведения итогов" прошлого. "С немецкой точки зрения, это выглядит как бегство от ответственности или даже отрицание вины, но в восточноазиатском контексте такая позиция вполне понятна", - пояснил историк в интервью DW.

По его словам, многие японцы видят себя жертвами чрезмерной критики со стороны Китая и Южной Кореи за преступления военного периода, поскольку эти страны "используют свою историю в националистических и антияпонских целях". Более глубокое изучение причин войны и собственных военных преступлений привело бы к критическому переосмыслению роли императора и японской императорской семьи в тот период, полагает Вебер. И добавляет, что для широкой общественности Японии это стало бы нарушением табу.

Идеологическая борьба за содержание школьных учебников истории

После извинений, принесенных премьером Мураямой в 1995 году, правые консервативные группы, такие как Nippon Kaigi и Japan Society for History Textbook Reform, выступили за более ревизионистское изложение для подрастающего поколения событий периода Второй мировой войны. В результате японское министерство образования одобрило больше школьных учебников истории с соответствующим содержанием.

В них Япония представлена как жертва, которая была вынуждена защищаться от иностранной агрессии, а также преуменьшаются или замалчиваются совершенные ею военные преступления. Благодаря "нравственному воспитанию", которое в 2018 году стало полноценным предметом обучения, такие представления доводятся даже до детей младшего и среднего школьного возраста.

Два года назад некоторые издательства изменили содержание своих школьных учебников истории, касающееся освещения битвы за Окинаву. В апреле 1945 года американские войска высадились на этот южный японский остров, который считался последней линией обороны империи. В новых учебниках говорится, что мирные жители Окинавы совершали массовые самоубийства, потому что были "загнаны в угол военными США".

В них больше не упоминается о роли в этом вооруженных сил Японии, которые подталкивали мирных японцев к самоубийствам и использовали их в качестве живого щита. Несмотря на влияние правоконсервативных сил, большинство школьных учебников, фактически используемых сейчас в стране, по-прежнему дают относительно нейтральное представление о Второй мировой войне и действиях Японии в тот период.

Ранее премьер Исиба называл себя сторонником проведения дискуссии о военном прошлом Японии. После вступления в должность в 2024 году он сообщил своим доверенным лицам, что 80-я годовщина окончания Второй мировой войны станет "последним большим рубежом, пока еще живы люди, пережившие войну". На этом фоне либеральная газета Asahi раскритиковала Исиду за то, что он, опасаясь оппозиции в рядах ЛДП, хранит молчание в этот исторический день.

"В лице Томиити Мураямы Япония имела премьер-министра, готового рискнуть своей должностью, чтобы сделать такое заявление. Сегодня в Японии премьер, который отказывается от заявления, чтобы не быть смещенным с должности", - написала Asahi.

Несмотря на активное освещение в СМИ годовщины завершения Второй мировой войны, которое в Японии называют "августовской журналистикой", согласно недавнему соцопросу, более четверти респондентов не смогли назвать дату окончания той войны. "Учитывая роль соцсетей как источника информации, можно предположить, что число таких людей будет расти", - подвел итог немецкий историк Торстен Вебер.