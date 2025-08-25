Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Болгарская таможня пытается перекрыть поток надувных лодок, на которых мигрантов переправляют через Ла-Манш

25 августа, 2025 10:49

Иллюстративное фото

Уже второй год подряд, по просьбе Соединённого Королевства, болгарские таможенники перехватывают контрабандные надувные лодки на границе с Турцией, поскольку они используются преступными группировками для переправки нелегальных мигрантов через Ла-Манш. Надувные лодки, предназначенные для перевозки нелегальных мигрантов, были изъяты болгарскими таможенниками.

С начала этого года на пограничном пункте Капитан-Андреево конфискованы без малого 70 таких контрабандных резиновых лодок.

Уже второй год подряд, по просьбе Соединенного Королевства, болгарские таможенники перехватывают их на границе с Турцией, поскольку эти лодки используются преступными группировками для переправки нелегальных мигрантов через Ла-Манш.

"Открыв грузовик, мы обнаружили два поддона с 20 большими упаковками, каждая из которых была задекларирована как брезент. Вскрыв первую упаковку, мы нашли там надувные резиновые лодки с жёсткими бортами и усиленным дном", - Красимир Чапканов
начальник оперативного отдела Капитан-Андреево. За последние два года в Капитан-Андреево были изъяты около 200 спрятанных в грузовиках лодок без документов.

Последний случай произошел всего несколько дней назад, когда таможенники обнаружили в турецком грузовике 20 лодок, задекларированных как совсем другие, законные товары. Они доставляются вместе с другими грузами подставным компаниям, не имеющим постоянного адреса, разгружаются где-то в Европе, а затем лодки, двигатели и спасательные жилеты собираются вместе. 
Чтобы избежать обнаружения с помощью рентгеновских сканеров, контрабандисты часто маркируют грузы под брезентом, палатками или другими плотными грузами. Двигатели для лодок перевозят отдельно.

 Лодки производятся в Турции неизвестными компаниями и, по словам властей, используются только для перевозки мигрантов. Чтобы остановить контрабанду, болгарские таможенники прошли специальную подготовку и получили новое оборудование. "Мы получили грант в размере 600 000 левов (307 000 евро) на оборудование - инструменты, эндоскопы, газоанализаторы и подъемные механизмы, - Диана Маркова, эксперт по связям с общественностью Таможенного агентства Болгарии.

Сотни мигрантов полагаются на "торговцев смертью" в попытках добраться из Европы в Великобританию. В 2024 году почти 37 000 нелегальных мигрантов прибыли к британским берегам на подобных лодках.

Из-за низкого качества лодок, в проливе Ла-Манш за последние годы произошло множество трагедий, в результате которых погибли ни в чём не повинные люди.

Согласно анализу Великобритании, совместная работа с болгарскими таможенниками позволила спасти по меньшей мере 6100 нелегальных мигрантов и нанесла ущерб организованным преступным группировкам на сумму более 18 миллионов евро.

