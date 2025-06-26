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Болезнь крупным планом: Минздрав настаивает на указании диагноза в больничном прямым текстом

© Lsm.lv 26 июня, 2025 12:25

Новости Латвии 0 комментариев

Министерство здравоохранения Латвии предложило обязать врачей указывать диагноз в больничных листах. Цель, по мнению Минздрава, — получить точные данные о причинах нетрудоспособности населения. Собранная информация поможет эффективнее разрабатывать меры по борьбе с распространенными заболеваниями и, как ожидается, снизит финансовую нагрузку на бизнес. Сейчас в большинстве случаев, а это более 80% больничных, в качестве причины нетрудоспособности указывается расплывчатое "другая причина", что не даёт полной картины.

Однако эта инициатива не получила однозначной поддержки среди медицинского сообщества. Ассоциация сельских семейных врачей выразила серьезную обеспокоенность по поводу доступа к столь чувствительной личной информации. Врачи настаивают, что данные о диагнозах должны быть строго конфиденциальными и доступны только медицинским работникам, а не сотрудникам других ведомств, например, Инспекции здравоохранения.

Латвийская ассоциация семейных врачей, в свою очередь, видит в новом требовании дополнительную административную нагрузку. По их словам, врачи уже кодируют диагнозы в других медицинских системах, и повторный ввод той же информации в больничные листы будет избыточным. Кроме того, они отмечают, что нетрудоспособность часто вызывается не одним диагнозом, а комплексом проблем со здоровьем. Ассоциация молодых врачей также поддержала идею сбора статистических данных, но при этом подчеркнула важность обеспечения максимальной безопасности информации и предотвращения её утечек, что, по их мнению, уже сейчас является проблемой в системе здравоохранения.

Министерство здравоохранения заверяет, что доступ к данным о диагнозах будет ограничен исключительно медицинским сектором. Это предложение является частью продолжающегося диалога о совершенствовании сбора и использования электронных данных о больничных листах, который ведется в стране с 2019 года.

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