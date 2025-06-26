Болезнь крупным планом: Минздрав настаивает на указании диагноза в больничном прямым текстом

Однако эта инициатива не получила однозначной поддержки среди медицинского сообщества. Ассоциация сельских семейных врачей выразила серьезную обеспокоенность по поводу доступа к столь чувствительной личной информации. Врачи настаивают, что данные о диагнозах должны быть строго конфиденциальными и доступны только медицинским работникам, а не сотрудникам других ведомств, например, Инспекции здравоохранения.

Латвийская ассоциация семейных врачей, в свою очередь, видит в новом требовании дополнительную административную нагрузку. По их словам, врачи уже кодируют диагнозы в других медицинских системах, и повторный ввод той же информации в больничные листы будет избыточным. Кроме того, они отмечают, что нетрудоспособность часто вызывается не одним диагнозом, а комплексом проблем со здоровьем. Ассоциация молодых врачей также поддержала идею сбора статистических данных, но при этом подчеркнула важность обеспечения максимальной безопасности информации и предотвращения её утечек, что, по их мнению, уже сейчас является проблемой в системе здравоохранения.

Министерство здравоохранения заверяет, что доступ к данным о диагнозах будет ограничен исключительно медицинским сектором. Это предложение является частью продолжающегося диалога о совершенствовании сбора и использования электронных данных о больничных листах, который ведется в стране с 2019 года.