Более половины посольских постов США вакантны, в Латвии ожидается смена посла

Редакция PRESS 22 сентября, 2025 11:01

Мир

Президент Дональд Трамп обещал реформировать американскую дипломатию, но сотрудники Госдепартамента утверждают, что он разрушает её и ослабляет глобальное влияние США, пишет Politico. 

Через восемь месяцев после начала второго срока Трампа более половины посольских постов вакантны, а более 60 должностей даже не имеют кандидатов. Большинство руководящих постов в Госдепартаменте занимают временно исполняющие обязанности, нередко без опыта. Дипломаты за рубежом жалуются, что их исключают из обсуждений политики, а новые приказы часто непонятны. Многие боятся открыто высказываться, поскольку их карьера теперь зависит от «верности» администрации. Уже тысячи сотрудников уволены, а ряд офисов закрыт.

По словам дипломатов, Госдепартамент превращается в меньшую и слабую структуру, где чиновники лишь исполняют приказы, но не формируют политику. Это происходит, несмотря на заявления госсекретаря Марко Рубио о намерении сделать ведомство более центральным в принятии решений. Представитель Госдепартамента Томми Пиготт заявил, что реорганизация направлена на укрепление влияния региональных бюро и посольств, и подчеркнул: «Мы не потерпим тех, кто подрывает цели избранного президента».

Приоритеты ведомства изменились: акцент на ограничение иммиграции, меньше внимания правам человека и демократии, больше — продвижению американского бизнеса. Многие дипломаты опасаются, что это отталкивает союзников. В некоторых посольствах введены правила обсуждать чувствительные вопросы только лично — на фоне слухов о возможном слежении за электронной перепиской.

Особое недовольство вызывает включение «верности» целям администрации в критерии для повышения. По мнению критиков, это превращает требование лояльности в инструмент давления и подавляет свободное выражение мнений.

В августе Ассоциация американской дипломатической службы предупредила о случаях, когда офицеров досрочно отзывали с постов за «негативные анализы» или нежелательные рекомендации. Союз советует дипломатам оформлять страховку от профессиональной ответственности и быть осторожными в личных контактах.

Накопилось и множество организационных проблем: разные бюро дают противоречивые указания по исполнению новых правил. Дипломаты жалуются на резкое снижение прозрачности и коммуникации с Вашингтоном, что мешает им уверенно представлять американскую политику за рубежом.

Число вакантных постов послов — рекордное: около 110 из 195. Отсутствие утверждённых Сенатом кандидатов ослабляет протокольный статус временных поверенных и ограничивает их доступ к высшему руководству в Вашингтоне.

По словам бывшего посла Рональда Ноймана, «лояльность всегда была важна для дипломатической службы, но если честный внутренний диалог подавляется, администрация будет идти вслепую к опасным ошибкам».

Как сообщал press.lv, Латвии пост посла США с декабря 2022 года занимает карьерный дипломат Кристофер Робинсон. Однако в Вашингтоне рассматривается возможная замена: на должность номинирована Мелисса Аргирос из Калифорнии. Информация об этом опубликована на сайте Ассоциации американской дипломатической службы

 

Солнышко ещё выглянет: погода на завтра

Важно 15:11

Важно 0 комментариев

Во вторник в Латвии ожидается холодное утро, но днем по всей стране будет светить солнце, хотя возможны и дождевые облака, прогнозируют синоптики.

Во вторник в Латвии ожидается холодное утро, но днем по всей стране будет светить солнце, хотя возможны и дождевые облака, прогнозируют синоптики.

Прохладное утро: погода на вторник намекает на осень

Новости Латвии 14:51

Новости Латвии 0 комментариев

Во вторник в Латвии будет прохладное утро, днём по всей стране будет светить солнце, но ожидаются также дождевые облака, прогнозируют синоптики.

Во вторник в Латвии будет прохладное утро, днём по всей стране будет светить солнце, но ожидаются также дождевые облака, прогнозируют синоптики.

Экс-министр культуры создала музей Пурвитиса без его картин ради госфинансирования?

Важно 14:33

Важно 0 комментариев

В Огрском крае открылся музей, посвящённый художнику Вильгельму Пурвитису, однако в экспозиции нет ни одной его картины. Учреждение создано фондом «Viegli», которым руководит бывший министр культуры Жанете Яунземе-Гренде. Несмотря на критику профессионалов, музей получил официальную аккредитацию и теперь может претендовать на госфинансирование, сообщает передача Nekā personīga (TV3).

В Огрском крае открылся музей, посвящённый художнику Вильгельму Пурвитису, однако в экспозиции нет ни одной его картины. Учреждение создано фондом «Viegli», которым руководит бывший министр культуры Жанете Яунземе-Гренде. Несмотря на критику профессионалов, музей получил официальную аккредитацию и теперь может претендовать на госфинансирование, сообщает передача Nekā personīga (TV3).

Корзина низких цен себя не оправдала: производители продуктов бьют тревогу

Важно 14:25

Важно 0 комментариев

Председатель Совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций Гунтис Гутманис в программе «900 секунд» на телеканале TV3 отмечает, что инициатива «низкой ценовой корзины» пока не дала ожидаемых результатов — доля местных продуктов в ней слишком мала, а потребители не ощущают существенного снижения цен.

Председатель Совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций Гунтис Гутманис в программе «900 секунд» на телеканале TV3 отмечает, что инициатива «низкой ценовой корзины» пока не дала ожидаемых результатов — доля местных продуктов в ней слишком мала, а потребители не ощущают существенного снижения цен.

Не доверяйте иностранцам: Бюро по защите Сатверсме призывает учёных бояться шпионов

Новости Латвии 14:19

Новости Латвии 0 комментариев

Бюро по защите Сатверсме (SAB) предупредило, что помимо различных секторов, к которым разведки и службы безопасности других стран пытаются получить доступ, они также активно интересуются теми, кто работает в сфере образования и науки, чтобы получить полезную информацию, пишет LSM.

Бюро по защите Сатверсме (SAB) предупредило, что помимо различных секторов, к которым разведки и службы безопасности других стран пытаются получить доступ, они также активно интересуются теми, кто работает в сфере образования и науки, чтобы получить полезную информацию, пишет LSM.

Мамыкин на шоу у Соловьёва объяснил, почему Пугачёву не выгоняют из Латвии

Важно 14:18

Важно 0 комментариев

Бывший евродепутат из Латвии Андрей Мамыкин, который переехал жить в Москву и регулярно посещает ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым», на этот раз обратился к теме выдворения российских граждан из Латвии. Пропагандист Соловьёв в этой связи поспешил упомянуть также Максима Галкина и Аллу Пугачёву, которые в настоящее время находятся в Латвии, пишет nra.lv.

Бывший евродепутат из Латвии Андрей Мамыкин, который переехал жить в Москву и регулярно посещает ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым», на этот раз обратился к теме выдворения российских граждан из Латвии. Пропагандист Соловьёв в этой связи поспешил упомянуть также Максима Галкина и Аллу Пугачёву, которые в настоящее время находятся в Латвии, пишет nra.lv.

«Моя дочь наверняка не единственная!» Отец рассказал как работник кебабной знакомился с малолетней девочкой

Важно 14:11

Важно 0 комментариев

Приток иммигрантов в последние годы заметно изменил жизнь в Латвии. Один отец публично обратился к другим родителям с предупреждением — обсудить с дочерьми вопросы безопасности, которые могут пригодиться каждой молодой женщине и девочке.

Приток иммигрантов в последние годы заметно изменил жизнь в Латвии. Один отец публично обратился к другим родителям с предупреждением — обсудить с дочерьми вопросы безопасности, которые могут пригодиться каждой молодой женщине и девочке.

