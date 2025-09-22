Более половины посольских постов США вакантны, в Латвии ожидается смена посла

Через восемь месяцев после начала второго срока Трампа более половины посольских постов вакантны, а более 60 должностей даже не имеют кандидатов. Большинство руководящих постов в Госдепартаменте занимают временно исполняющие обязанности, нередко без опыта. Дипломаты за рубежом жалуются, что их исключают из обсуждений политики, а новые приказы часто непонятны. Многие боятся открыто высказываться, поскольку их карьера теперь зависит от «верности» администрации. Уже тысячи сотрудников уволены, а ряд офисов закрыт.

По словам дипломатов, Госдепартамент превращается в меньшую и слабую структуру, где чиновники лишь исполняют приказы, но не формируют политику. Это происходит, несмотря на заявления госсекретаря Марко Рубио о намерении сделать ведомство более центральным в принятии решений. Представитель Госдепартамента Томми Пиготт заявил, что реорганизация направлена на укрепление влияния региональных бюро и посольств, и подчеркнул: «Мы не потерпим тех, кто подрывает цели избранного президента».

Приоритеты ведомства изменились: акцент на ограничение иммиграции, меньше внимания правам человека и демократии, больше — продвижению американского бизнеса. Многие дипломаты опасаются, что это отталкивает союзников. В некоторых посольствах введены правила обсуждать чувствительные вопросы только лично — на фоне слухов о возможном слежении за электронной перепиской.

Особое недовольство вызывает включение «верности» целям администрации в критерии для повышения. По мнению критиков, это превращает требование лояльности в инструмент давления и подавляет свободное выражение мнений.

В августе Ассоциация американской дипломатической службы предупредила о случаях, когда офицеров досрочно отзывали с постов за «негативные анализы» или нежелательные рекомендации. Союз советует дипломатам оформлять страховку от профессиональной ответственности и быть осторожными в личных контактах.

Накопилось и множество организационных проблем: разные бюро дают противоречивые указания по исполнению новых правил. Дипломаты жалуются на резкое снижение прозрачности и коммуникации с Вашингтоном, что мешает им уверенно представлять американскую политику за рубежом.

Число вакантных постов послов — рекордное: около 110 из 195. Отсутствие утверждённых Сенатом кандидатов ослабляет протокольный статус временных поверенных и ограничивает их доступ к высшему руководству в Вашингтоне.

По словам бывшего посла Рональда Ноймана, «лояльность всегда была важна для дипломатической службы, но если честный внутренний диалог подавляется, администрация будет идти вслепую к опасным ошибкам».

Как сообщал press.lv, Латвии пост посла США с декабря 2022 года занимает карьерный дипломат Кристофер Робинсон. Однако в Вашингтоне рассматривается возможная замена: на должность номинирована Мелисса Аргирос из Калифорнии. Информация об этом опубликована на сайте Ассоциации американской дипломатической службы