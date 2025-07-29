Более 50 тысяч евро на машину с водителем: всплыл сомнительный договор Министерства климата

Договор заключён с компанией "Erivolta", чей уставной капитал составляет всего 2800 евро, а юридический адрес — обычная квартира в многоквартирном доме, что может свидетельствовать о потенциальной непрозрачности в финансовых вопросах.

"Разве это не замечательно? Министерство климата и энергетики только что заключило договор на аренду автомобиля вместе с водителем. Будут возить борцов с климатическими изменами, как раньше возили борцов за коммунизм. Платить будут 4283 евро в месяц до июля 2027 года. Каспарс Мелнис, объясните эту расточительность!" - таким текстом сопровождается опубликованный договор об аренде транспорта.

Пользователи обратили внимание как на отрицательные финансовые показатели "Erivolta" за предыдущие годы, так и на то, что фирма зарегистрирована в жилом помещении. В связи с этим многие считают, что дело сомнительное:

«Всё выглядит слишком красиво — компания с балансом в 5000 евро теперь будет сдавать автомобили в аренду… у них же ничего нет. Что там за схема — какая-то повторная аренда? Ведь ни один лизинг не даст такой фирме в долг даже велосипед...»

«Чем больше читаю про такие нелепости, тем сильнее чувствую себя зрителем абсурдной пьесы. Когда же опустится занавес?»

«У них же есть штатные водители — зачем привлекать ещё кого-то? И выбрали неизвестную фирму, у которой нет никаких гарантий, никакого опыта и так далее».