Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 23. Марта Завтра: Mirdza, Zanete, Zanna
Доступность

Bloomberg: США хотят достичь перемирия в Украине к 20 апреля

© Deutsche Welle 23 марта, 2025 12:30

Важно 0 комментариев

Белый дом стремится достичь соглашения о прекращении огня в Украине к Пасхе, 20 апреля. Об этом сообщило в воскресенье, 23 марта, американское агентство Bloombergсо ссылкой на анонимные источники.

По их данным, сама администрация США признает, что эти сроки могут сместиться, так как позиции воюющих сторон во многом противоположны. Bloomberg цитирует представителя Совета национальной безопасности США Брайана Хьюза, который выступил против того, чтобы "условия переговоров или сроки обсуждались в СМИ".

Другие источники агентства выразили мнение, что Кремль не согласится на личную встречу Дональда Трампа и Владимира Путина, пока не будет достигнуто мирное соглашение. А это маловероятно к середине апреля, полагают они.

Bloomberg: Путин никуда не торопится

"США надеются на скорое мирное соглашение в Украине, но Путин, похоже, никуда не торопится", - пишет Bloomberg. В качестве примера агентство приводит взаимные обстрелы дронами России и Украины, которые не прекращаются, а также то, что переговорщиком от РФ стал Сергей Беседа из ФСБ. Требования Москвы на переговорах Bloomberg называет "максималистскими".

Пока что США проводят отдельные встречи с представителями РФ и Украины в Саудовской Аравии. Как пишет Bloomberg, там обсуждается мониторинг 30-дневного запрета на удары по энергетической инфраструктуре, а также возможное перемирие на Черном море.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 26 реакций
Комментарии (0) 26 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

В Риге мог бы появиться новый трамвайный маршрут, для него все давно готово, но…

Важно 15:31

Важно 0 комментариев

Движение низкопольных трамваев в столичный микрорайон Ильгюциемс, возможно, начнется с мая. Это Латвийское радио выяснило на предприятии Rīgas satiksme, где разрабатывают новые предложения. Первые инициативы, поданные самоуправлению почти год назад и касавшиеся соединения Ильгюциемса и Кенгарагса трамвайным маршрутом, ответственная думская комиссия до сих пор не рассмотрела, хотя инфраструктура готова еще с прошлого лета. Почему самоуправление тянет резину и найдутся ли в столичном бюджете деньги на новый маршрут, разбиралось Латвийское радио.

Движение низкопольных трамваев в столичный микрорайон Ильгюциемс, возможно, начнется с мая. Это Латвийское радио выяснило на предприятии Rīgas satiksme, где разрабатывают новые предложения. Первые инициативы, поданные самоуправлению почти год назад и касавшиеся соединения Ильгюциемса и Кенгарагса трамвайным маршрутом, ответственная думская комиссия до сих пор не рассмотрела, хотя инфраструктура готова еще с прошлого лета. Почему самоуправление тянет резину и найдутся ли в столичном бюджете деньги на новый маршрут, разбиралось Латвийское радио.

Читать
Загрузка

Литва вслед за Польшей решила заминировать границу с РФ и РБ

Мир 13:32

Мир 0 комментариев

Литва намерена укрепить границу с Россией и Беларусью противопехотными и противотанковыми минами, сообщило Минобороны страны. Ранее об аналогичных планах в рамках инициативы "Восточный щит" заявили в Варшаве.

Литва намерена укрепить границу с Россией и Беларусью противопехотными и противотанковыми минами, сообщило Минобороны страны. Ранее об аналогичных планах в рамках инициативы "Восточный щит" заявили в Варшаве.

Читать

Сколько человек погибло в Буче во время российской оккупации: обновленные данные

Важно 12:56

Важно 0 комментариев

За время боевых действий в Буче и ее российской оккупации в феврале-марте 2022 года здесь погибли сотни человек. После этого название города под Киевом навсегда стало синонимом военных преступлений российской армии в Украине. Недавно архивный отдел Бучанского городского совета обнародовал обновленные данные о количестве жертв российского вторжения.

За время боевых действий в Буче и ее российской оккупации в феврале-марте 2022 года здесь погибли сотни человек. После этого название города под Киевом навсегда стало синонимом военных преступлений российской армии в Украине. Недавно архивный отдел Бучанского городского совета обнародовал обновленные данные о количестве жертв российского вторжения.

Читать

«Собираюсь развести во дворе костер»: неприятные последствия поездки на поезде

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Женщина поделилась в соцсети "Х" очень неприятным открытием - она нашла у себя на теле клопа, который насосался крови. Это наводит ее на мысль, что клопа она подцепила в поезде, и теперь нужно срочно принять меры, чтобы не занести их в дом, так как избавиться от клопов очень трудно, пишет Tautaruna.nra.lv.

Женщина поделилась в соцсети "Х" очень неприятным открытием - она нашла у себя на теле клопа, который насосался крови. Это наводит ее на мысль, что клопа она подцепила в поезде, и теперь нужно срочно принять меры, чтобы не занести их в дом, так как избавиться от клопов очень трудно, пишет Tautaruna.nra.lv.

Читать

Убийства в Волыни: исторический камень преткновения Польши и Украины

История и культура 12:44

История и культура 0 комментариев

В преддверии официального визита в Польшу президента Украины Владимира Зеленского в январе Киев и Варшава договорились о возобновлении работы по расследованию одной из самых трагических страниц в истории двух народов. Две страны долгое время не могли договориться о едином взгляде на массовые убийства поляков в Галиции и Волыни, совершенные украинскими партизанами-националистами во время Второй мировой войны, и на последовавшие ответные расправы над украинцами. Даже за три года российского полномасштабного вторжения, во время которого Польша оставалась ближайшим союзником Украины, призраки прошлого продолжали разделять два народа.

В преддверии официального визита в Польшу президента Украины Владимира Зеленского в январе Киев и Варшава договорились о возобновлении работы по расследованию одной из самых трагических страниц в истории двух народов. Две страны долгое время не могли договориться о едином взгляде на массовые убийства поляков в Галиции и Волыни, совершенные украинскими партизанами-националистами во время Второй мировой войны, и на последовавшие ответные расправы над украинцами. Даже за три года российского полномасштабного вторжения, во время которого Польша оставалась ближайшим союзником Украины, призраки прошлого продолжали разделять два народа.

Читать

«Стюарды 6 часов не мыли руки — аппетит пропал»: пассажир поделился опытом полета рейсом airBaltic

Важно 12:19

Важно 0 комментариев

"Национальная авиакомпания airbaltic достигла новых высот - ни в одном из туалетов в салоне эконом-класса невозможно помыть руки", - написал в "Фейсбуке" продюсер Юрис Миллерс.

"Национальная авиакомпания airbaltic достигла новых высот - ни в одном из туалетов в салоне эконом-класса невозможно помыть руки", - написал в "Фейсбуке" продюсер Юрис Миллерс.

Читать