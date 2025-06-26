Блок депутатов «Код для Риги» больше работать не будет: Линда Озола нашла себе новую партию

Озола заявила агентству ЛЕТА, что хочет продолжать активную деятельность в политике, а потому должна быть членом какой-либо партии. Поэтому ей следовало бы либо сформировать свою партию, а это требует ресурсов, либо присоединиться к какой-либо из существующих политических сил. В "Новом Единстве" Озола будет представлять мнение центристов-консерваторов.

Созданный ранее блок "Код для Риги" в думе нового созыва больше работать не будет, однако продолжит работать общество "Код для Риги", которое примет решение о продолжении своей деятельности и целях, сообщила Озола.

Как сообщалось, от "Нового Единства" в Рижскую думу избраны девять депутатов и оно является одной из политических сил в составе думской коалиции. Заседание Рижской думы, на котором планируется избрать мэра Риги, состоится в пятницу.