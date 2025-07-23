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Ближе к ночи Латвию накроют дожди, похолодает: обновлённый прогноз

© LETA 23 июля, 2025 15:25

Новости Латвии 0 комментариев

Дожди и грозовые облака в четверг сильнее всего затронут Видземе, особенно север региона, прогнозируют синоптики.

Ночью в Латвии будет преимущественно облачно, во многих местах пройдут дожди, местами ожидаются сильные дожди и грозы. Местами образуется туман при слабом ветре. Температура воздуха опустится до +14...+19 градусов.

Днем будет облачно, кратковременные дожди, местами сильные грозовые дожди, пройдут преимущественно в Видземе, местами возможен град и порывистый ветер.

В основном будет дуть слабый ветер, а температура воздуха днем поднимется до +20...+25 градусов.

В Риге в четверг ночью будет облачно, после обеда облаков станет меньше. Временами ожидаются дожди, возможны сильные дожди и грозы. Ветер слабый. Температура воздуха ночью опустится до +18...+19 градусов, днем поднимется до +24 градусов.
 

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Обновлено: 16:10 23.07.2025
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«Этот рабский дух — топтать своих, чтобы угодить начальству в Европе»: Стендзениекс о ситуации в Латвии

Латышские СМИ 16:12

Латышские СМИ 0 комментариев

«Весь этот рабский дух - унижать, топтать своих, чтобы угодить другим, Европе. Когда-то мы так же высылали своих, чтобы получить высокие должности в Москве. Так же кланялись, угождали начальству, били своих, запихивали в вагоны. Сейчас эти вагоны метафорические, но не так уж далеко ушли от тех», — цитирует «Неаткарига» депутата Рижской думы (Латвия на первом месте) Эрика Стендзениекса, который  прокомментировал ситуацию в Латвии в программе TV24 «Неделя. Post scriptum».

«Весь этот рабский дух - унижать, топтать своих, чтобы угодить другим, Европе. Когда-то мы так же высылали своих, чтобы получить высокие должности в Москве. Так же кланялись, угождали начальству, били своих, запихивали в вагоны. Сейчас эти вагоны метафорические, но не так уж далеко ушли от тех», — цитирует «Неаткарига» депутата Рижской думы (Латвия на первом месте) Эрика Стендзениекса, который  прокомментировал ситуацию в Латвии в программе TV24 «Неделя. Post scriptum».

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Владельцев сухих туалетов начинают штрафовать: кого и на сколько?

Важно 16:07

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Владельцев домов, оборудованных индивидуальными канализационными системами и не подключенных к централизованной сети, вновь предупреждают о необходимости регистрации своих выгребных ям. Соответствующие уведомления уже разосланы по электронным адресам Рижской думой. А в Марупском крае полиция самоуправления уже начала штрафовать тех, кто не зарегистрировался. Первичные уведомления были отправлены еще в 2021 году, но теперь история повторяется. Что же требуют муниципальные власти от домовладельцев?

Владельцев домов, оборудованных индивидуальными канализационными системами и не подключенных к централизованной сети, вновь предупреждают о необходимости регистрации своих выгребных ям. Соответствующие уведомления уже разосланы по электронным адресам Рижской думой. А в Марупском крае полиция самоуправления уже начала штрафовать тех, кто не зарегистрировался. Первичные уведомления были отправлены еще в 2021 году, но теперь история повторяется. Что же требуют муниципальные власти от домовладельцев?

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Трагедия в Саласпилсе: один человек погиб, двое пострадали, включая пожарного (ВИДЕО)

ЧП и криминал 15:54

ЧП и криминал 0 комментариев

Ночью в Саласпилсском крае произошёл крупный пожар в трёхэтажном жилом доме площадью 1070 кв.м. По информации Государственной службы пожаротушения и спасения (VUGD), в огне погиб один человек. Ещё двое получили травмы, среди пострадавших — пожарный.

Ночью в Саласпилсском крае произошёл крупный пожар в трёхэтажном жилом доме площадью 1070 кв.м. По информации Государственной службы пожаротушения и спасения (VUGD), в огне погиб один человек. Ещё двое получили травмы, среди пострадавших — пожарный.

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Свежевыжатый и восстановленный: что нам продают под видом сока?

Важно 15:51

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Нас трудно удивить разнообразием соков в супермаркетах. Давно уже перестали быть диковинкой даже напитки из самых экзотических плодов. Производят их и латвийские предприятия, поскольку позволяет современная технология. И хотя производители наперебой говорят о том, что их содержимое ничуть не отличается от натурального, получаемого при помощи соковыжималки, потребитель на подсознательном уровне чувствует, что здесь что–то не так. Именно поэтому многие выбирают классический свежевыжатый пастеризованный яблочный или томатный сок в стеклянных банках, хотя он и стоит намного дороже обычного, пакетированного.

Нас трудно удивить разнообразием соков в супермаркетах. Давно уже перестали быть диковинкой даже напитки из самых экзотических плодов. Производят их и латвийские предприятия, поскольку позволяет современная технология. И хотя производители наперебой говорят о том, что их содержимое ничуть не отличается от натурального, получаемого при помощи соковыжималки, потребитель на подсознательном уровне чувствует, что здесь что–то не так. Именно поэтому многие выбирают классический свежевыжатый пастеризованный яблочный или томатный сок в стеклянных банках, хотя он и стоит намного дороже обычного, пакетированного.

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В центре пересаживали один дуб, а тут? Чекушин о планах вырубить 264 дерева в рижском микрорайоне

Мнения 15:43

Мнения 0 комментариев

Ради строительства велодорожки через рижский микрорайон Иманта планируется вырубить 264 дерева, сообщает бывший депутат Рижской думы Константин Чекушин (Согласие).

Ради строительства велодорожки через рижский микрорайон Иманта планируется вырубить 264 дерева, сообщает бывший депутат Рижской думы Константин Чекушин (Согласие).

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Суд оправдал гражданина РФ по делу об осквернении мемориала легионеров: подробности

Важно 15:35

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Земгальский районный суд в Тукумсе сегодня полностью оправдал гражданина Эстонии и России Андрея Патрикеева по делу об осквернении по поручению российских спецслужб памятного камня "Защитникам Курземской крепости - солдатам латышского легиона", сообщили в суде.

Земгальский районный суд в Тукумсе сегодня полностью оправдал гражданина Эстонии и России Андрея Патрикеева по делу об осквернении по поручению российских спецслужб памятного камня "Защитникам Курземской крепости - солдатам латышского легиона", сообщили в суде.

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