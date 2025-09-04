Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 12. Сентября Завтра: Erna, Eva, Evita
Доступность

Билет в поезд купил, но не зарегистрировал: оштрафуют обязательно?

© LETA 4 сентября, 2025 08:56

Новости Латвии 0 комментариев

Пассажиры должны регистрировать купленные билеты, садясь в поезд, однако, если это не сделано, штраф платить не нужно, и ни кондуктор, ни контролер не имеют права его требовать, заявило AО "Pasažieru vilciens", чтобы развеять прозвучавшие в публичном пространстве опасения, что за это взимается штраф.

В настоящее время ведется работа над новой системой, чтобы билет можно было регистрировать в мобильном телефоне.

Ранее билеты регистрировали кондукторы, но с введением новых электропоездов пассажиры должны делать это сами в установленных у дверей вагонов валидаторах, пояснил на заседании комиссии Сейма по публичным расходам и ревизиям парламентский секретарь Министерства сообщения Гиртс Дубкевич.

Он отметил, что роль кондукторов изменилась: их обязанность - продавать билеты, если они не приобретены заранее или пассажир сел на станции, где нет кассы, помогать пассажирам с ограниченными возможностями зарегистрировать билет, а также регистрировать билеты в случаях, когда в поезде нет валидатора или он не работает.

Кондукторы также должны помогать пассажирам в чрезвычайных ситуациях и следить за порядком в поезде.

У них нет права требовать штраф за купленный, но незарегистрированный билет. Это же касается и контролеров, которые выборочно проверяют около 35% поездов.

На вопрос, планируется ли сокращение числа кондукторов, Дубкевич ответил отрицательно.

Он подчеркнул, что регистрация билетов необходима для статистики, анализа данных и планирования. Эти данные позволяют узнать, сколько поездок совершается по месячным билетам, так как планируется сократить количество их видов, оставив только самые популярные, сколько пассажиров пользуются конкретным рейсом, в какой мере используются льготы на поездки.

Также это важно для предотвращения мошенничества, так как зарегистрированный билет нельзя повторно зарегистрировать на другом рейсе.

В настоящее время отсутствуют данные примерно по 30% билетов, потому что пассажиры их не регистрируют.

Председатель комиссии Гатис Лиепиньш напомнил, что принятый в 2007 году закон о транспорте устанавливает обязанность пассажиров регистрировать билеты. Правда, тогда это было проще: пассажир покупал билет в кассе, кондуктор в поезде ставил на него штамп, и все.

Современная система регистрации не отличается удобством, так как требует выполнения нескольких действий. "Билет нужно купить, зарегистрировать в валидаторе, а потом еще предъявить кондуктору", - сказал Лиепиньш, предложив ввести также возможность приобретения билетов в поезде через платежный терминал. Такая практика существует во многих странах, где оплатить поездку можно прямо в поезде.

(Lsm.lv)

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 23:35 12.09.2025
НАТО запускает операцию «Восточный дозор» после инцидента в Польше
Bitnews.lv 1 час назад
Ринкевич поблагодарил патриарха Варфоломея за поддержку Украины
Bitnews.lv 2 часа назад
Пациентка показала шокирующие фото операционной в Риге
Bitnews.lv 7 часов назад
Латвия: найдем российских бизнесменов — можем наказать
Sfera.lv 7 часов назад
Латвия: мэр Даугавпилса раскритиковал военные карты
Sfera.lv 8 часов назад
Как обязательный призыв женщин сочетается с выходными по случаю менструации?
Bitnews.lv 8 часов назад
Конгресс США сохранил финансирование обороны Балтии
Bitnews.lv 8 часов назад
Гатис Титовс из Circle K Latvia прогнозирует снижение цен на топливо
Bitnews.lv 8 часов назад

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Важно 21:40

Важно 0 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Читать
Загрузка

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Мир 21:38

Мир 0 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Читать

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Важно 21:38

Важно 0 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Читать

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Важно 21:07

Важно 0 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Читать

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 0 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Читать

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Важно 21:06

Важно 0 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Читать

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

Бизнес 21:01

Бизнес 0 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

Читать