Безработица снизилась. Почему вам всё труднее найти работу?

Особое внимание статистики уделено молодёжи: занятость среди жителей 15–24 лет поднялась до 31,9%, что почти на три процентных пункта выше, чем год назад. Однако именно эта возрастная планка вызывает вопросы. В расчёты включены подростки с 15 лет, хотя их труд официально ограничен и не может составлять полный рабочий день. С другой стороны, диапазон расширен и вверх — теперь в статистике учитываются и те, кому за 70. Это позволяет показать более высокий общий уровень экономической активности, хотя в реальности такие работники составляют очень небольшую долю.

При этом почти 48 тысяч человек вынуждены совмещать основную занятость с дополнительными подработками. Чаще это женщины, и в большинстве случаев речь идёт о нескольких часах в неделю, что говорит о нестабильности доходов.

Несмотря на формальное улучшение показателей, многие латвийцы признаются: найти работу стало сложнее. Требования работодателей растут, а для неквалифицированных специалистов остаются лишь низкооплачиваемые или временные позиции.

Таким образом, официальная статистика фиксирует позитивную динамику, но реальное положение на рынке труда воспринимается обществом неоднозначно.