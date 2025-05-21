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«Безопасные города, сильный регион»: будем сотрудничать с соседями в области гражданской обороны

© LETA 21 мая, 2025 18:57

Новости Латвии 0 комментариев

Столицы стран Балтии договорились о более тесном сотрудничестве в области гражданской обороны, сообщили агентству ЛЕТА в департаменте внешней коммуникации Рижской думы.

20 мая в Таллинне прошел форум гражданской обороны балтийских столиц "Безопасные города, сильный регион: форум столиц стран Балтии по гражданской обороне", на котором представители городов обменялись опытом и подписали меморандум о взаимопонимании о более тесном сотрудничестве в этой сфере.

В форуме участвовали представители руководства столиц и ведущие эксперты в области гражданской обороны.

Основными целями сотрудничества столиц стран Балтии в области гражданской обороны являются создание общей структуры сотрудничества, способствующей многоуровневому управлению и улучшению координации действий между местными властями и государственными учреждениями. Особое внимание будет уделено подготовке скоординированных планов действий и реагирования на различные кризисные ситуации, оказанию взаимопомощи в чрезвычайных ситуациях, обмену знаниями и опытом, а также информированию и привлечению общественности.

Меморандум о сотрудничестве подписали вице-мэр Риги Линда Озола, мэр Таллинна Евгений Осиновский и вице-мэр Вильнюса Андрюс Григонис.

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