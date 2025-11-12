Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Без светофоров и задержек» — в Салацгриве открыт новый мост

Редакция PRESS 12 ноября, 2025 10:37

Важно 0 комментариев

Сегодня в 11:00 в Салацгриве состоялось торжественное открытие нового моста через реку Салаца на Таллиннском шоссе. Современное сооружение заменило старый мост, обеспечив движение транспорта в обоих направлениях без светофорного регулирования.

В церемонии приняли участие министр сообщения Атис Швинка, председатель правления Latvijas valsts ceļi Мартиньш Лаздовскис, представитель компании NB&Tilts, глава Nordes būve Евгений Лоцов, председатель Лимбажской краевой думы Сигита Упмале, а также проектировщики и строители. После официальной части участники отправились на техническую экскурсию по новому объекту.

«Этот мост — пример того, как современные технологии и качественное проектирование могут улучшить транспортное сообщение и безопасность на дорогах», — отметил министр сообщения Атис Швинка.
Строительство моста началось весной прошлого года после заключения договора с товариществом NB&Tilts, которое предложило самую низкую цену — 14 971 553 евро без НДС. В консорциум входят компании Nordes būve и Tilts.

Старый мост был полностью демонтирован, а на его месте возведён четырёхпролётный сталебетонный балочный мост с новыми опорами, стальными балками, тротуарами и лестницами. Также построена новая пешеходная инфраструктура.

Проект заказало и утвердило самоуправление Салацгривы, его автором выступила компания Projekts 3, а строительный надзор обеспечило AS Ceļuprojekts.

