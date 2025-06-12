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Без номеров, без прав и на краденном мотоцикле: лихач нарушил сразу 15 правил на дороге (ВИДЕО)

Редакция PRESS 12 июня, 2025 07:16

Новости Латвии 0 комментариев

В понедельник вечером полицейские после погони по Вентспилсскому шоссе задержали мужчину, который управлял мотоциклом, угнанным в прошлом году, и допустил целый ряд нарушений. Ему грозит штраф на сумму более 6400 евро, сообщило агентству LETA Государственная полиция.

В понедельник после 22:00 сотрудники Бюро реагирования Рижского регионального управления полиции, патрулируя окрестности Риги, в волости Бабите на Вентспилсском шоссе заметили мотоцикл Kawasaki, двигавшийся без государственного регистрационного номера. Полицейские подали водителю сигнал остановиться, однако он проигнорировал требование и начал скрываться, продолжая движение в направлении Вентспилса.

Во время погони мотоциклист неоднократно превышал разрешённую скорость. Самое грубое нарушение зафиксировано в Спунчемсе, где при ограничении в 50 км/ч он ехал со скоростью 184 км/ч. Также на участке с ограничением 90 км/ч он двигался со скоростью 209 км/ч.

Несмотря на неоднократные требования полиции остановиться, водитель продолжал движение, в связи с чем были привлечены дополнительные силы. Вскоре мотоциклист потерял управление, упал и был доставлен в медицинское учреждение.

После остановки мотоцикла сотрудники полиции установили, что транспортное средство находится в розыске с июля 2024 года как украденное. По данному факту ранее уже было начато уголовное производство. Мотоцикл был изъят для проведения дальнейших процессуальных действий, включая установление возможной причастности задержанного к краже.

Кроме того, в отношении лихача — мужчины 1988 года рождения — начато 15 административных производств за различные нарушения правил дорожного движения: езду без водительских прав, невыполнение законных требований полиции остановить транспортное средство, отсутствие обязательной страховки гражданской ответственности владельца транспортного средства, отсутствие регистрации и технического осмотра, а также за движение без номерного знака.

Также были возбуждены административные дела за превышение скорости, игнорирование дорожной разметки и необоснованное выезд на встречную полосу движения.

Общая сумма штрафов для водителя мотоцикла составит более 6400 евро.

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