Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 24. Октября Завтра: Modrite, Mudrite, Renate
Доступность

Бельгия потребовала от ЕС разделить риски по активам России

© Deutsche Welle 23 октября, 2025 15:49

Мир 0 комментариев

Премьер-министр Бельгии де Вевер перед саммитом в Брюсселе заявил, что его страна не поддержит инициативу ЕС по использованию замороженных активов РФ на поддержку Украине, если остальные страны не разделят риски.

Бельгия, где находится наибольшая часть замороженных в Европе российских активов, не поддержит инициативу Евросоюза по использованию этих средств на поддержку Украине, если остальные страны объединения не разделят с ней возможные риски. Соответствующее заявление премьер-министр страны Барт де Вевер сделал в четверг, 23 октября, на саммите ЕС в Брюсселе.

"Я хочу полного разделения риска, потому что риск большой. <...> Мы хотим гарантий, что в случае необходимости возврата денег каждое государство-участник внесет свой вклад", - сказал де Вевер. По его словам, в ряде стран, помимо Бельгии, "находятся огромные суммы российских денег", но представители этих стран "молчат об этом". "Если мы действуем, то тогда действуем все вместе. Это европейская солидарность", - приводит издание Euractiv слова де Вевера.

Политик подчеркнул, что "можно будет двигаться дальше", только если эти три "вполне разумных" требования будут выполнены. "Если нет, я сделаю все, что в моих силах, - на европейском и национальном уровнях - политически и юридически, чтобы предотвратить это решение", - указал он.

Премьер-министр Бельгии также призвал Еврокомиссию представить "правовое обоснование" для плана по использованию российских активов. "Это не мелочь - даже во время Второй мировой войны замороженные активы не трогали", - заявил де Вевер. В связи с этим политик отметил, что "был бы удивлен", если договориться обо всем удастся сегодня: "Но чудеса случались и раньше".

Де Вевера поддержал канцлер Германии Фридрих Мерц (Friedrich Merz). "Я разделяю его опасения. Но он заинтересован в общем решении, и поэтому я исхожу из того, что сегодня мы сможем сделать еще один шаг вперед", - приводит слова немецкого политика агентство dpa.

Более оптимистичен премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. "У нас есть решение, которое юридически
устойчиво и учитывает интересы Бельгии", - сказал он по прибытии на саммит. Оптимизм финского политика разделяет и председатель Евросовета Антониу Кошта: "Сегодня <...> мы примем политическое решение об обеспечении финансовых потребностей Украины на 2026 и 2027 годы, включая средства на закупку военной техники".

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 07:20 24.10.2025
Литва: под крылом самолёта – российского самолёта!
Sfera.lv 40 минут назад
Трамп: встреча с товарищем Си
Sfera.lv 1 час назад
Месси продлил контракт
Sfera.lv 2 часа назад
Маск: повелитель роботов
Sfera.lv 2 часа назад
США: встреча Трампа и Путина возможна
Sfera.lv 2 часа назад
Выход из Стамбульской конвенции будет срочным
Bitnews.lv 14 часов назад
ЕС спорит о климатических целях на 2040 г
Bitnews.lv 14 часов назад
Два с половиной миллиарда обещаний: что стоит за проектом у Даугавы
Bitnews.lv 16 часов назад

Мост над регатой и налог на песок — как на глазах опять дорожает «Rail Baltica»

Важно 21:59

Важно 0 комментариев

Как сообщает TV3, грядущее повышение налога на природные ресурсы на песок гравий и торфа может значительно увеличить стоимость строительства Rail Baltica.

Как сообщает TV3, грядущее повышение налога на природные ресурсы на песок гравий и торфа может значительно увеличить стоимость строительства Rail Baltica.

Читать
Загрузка

Сейм поддержал концептуально выход из Стамбульской конвенции и поставил под вопрос работу коалиции

Важно 21:59

Важно 0 комментариев

Сейм Латвии 23 октября концептуально поддержал инициативу об известии из так называемой Стамбульской конвенции — соглашения Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия.

Сейм Латвии 23 октября концептуально поддержал инициативу об известии из так называемой Стамбульской конвенции — соглашения Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия.

Читать

О медицинской помощи и льготах жителям Латвии: кому и сколько положено?

Выбор редакции 21:58

Выбор редакции 0 комментариев

Осень -- самая пора обострения хронических заболеваний. И вирусы не дремлют, к тому же добавляются все новые. Куда обращаться в первую очередь заболевшему человеку? Какими адресами надо запастись, чтобы вовремя получить необходимую медицинскую помощь? О том, что надо знать каждому пациенту...

Осень -- самая пора обострения хронических заболеваний. И вирусы не дремлют, к тому же добавляются все новые. Куда обращаться в первую очередь заболевшему человеку? Какими адресами надо запастись, чтобы вовремя получить необходимую медицинскую помощь? О том, что надо знать каждому пациенту...

Читать

К счастью, никого не было: упала часть стены Рижского техникума

Важно 21:26

Важно 0 комментариев

В среду днём на улице Кришьяня Валдемара, 1c произошёл опасный инцидент — с фасада здания с громким грохотом упал фрагмент штукатурки. По счастливой случайности в тот момент на тротуаре никого не было, и обломок разбился на пешеходной дорожке, не задев прохожих.

В среду днём на улице Кришьяня Валдемара, 1c произошёл опасный инцидент — с фасада здания с громким грохотом упал фрагмент штукатурки. По счастливой случайности в тот момент на тротуаре никого не было, и обломок разбился на пешеходной дорожке, не задев прохожих.

Читать

Мэр Огре лишится должности? Хелманис так и не получил допуск к гостайне

Новости Латвии 21:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель Огрской краевой думы Эгил Хелманис, по словам министра смарт-управления и регионального развития Раймонда Чударса до сих пор не подал заявление на получение допуска к гостайне и продолжает находиться на больничном, сообщает LSM+ в новостном выпуске.

Председатель Огрской краевой думы Эгил Хелманис, по словам министра смарт-управления и регионального развития Раймонда Чударса до сих пор не подал заявление на получение допуска к гостайне и продолжает находиться на больничном, сообщает LSM+ в новостном выпуске.

Читать

Большие яйца стали маленьким? Производитель объясняет, почему так кажется

Бизнес 21:09

Бизнес 0 комментариев

Одна из зрительниц TV24 пожаловалась, что «Большие яйца для завтрака», продаваемые в магазинах, будто стали заметно меньше. Представитель компании Balticovo Том Аушкапс объяснил, почему складывается такое впечатление.

Одна из зрительниц TV24 пожаловалась, что «Большие яйца для завтрака», продаваемые в магазинах, будто стали заметно меньше. Представитель компании Balticovo Том Аушкапс объяснил, почему складывается такое впечатление.

Читать

Рижанам предложили самим найти главную рождественскую ёлку для столицы

Важно 21:09

Важно 0 комментариев

Муниципальное предприятие «Rīgas meži» приглашает жителей принять участие в поиске главных рождественских елей Риги. Как сообщили в компании, впервые горожанам предлагается самим помочь выбрать деревья, которые украсят Домскую и Ратушную площади в зимние праздники.

Муниципальное предприятие «Rīgas meži» приглашает жителей принять участие в поиске главных рождественских елей Риги. Как сообщили в компании, впервые горожанам предлагается самим помочь выбрать деревья, которые украсят Домскую и Ратушную площади в зимние праздники.

Читать