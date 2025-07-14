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Бельгийская овчарка литовских пограничников помогла задержать нелегалов на латвийской границе

Редакция PRESS 14 июля, 2025 14:13

Новости Латвии 0 комментариев

vsat.lrv.lt

Служебная собака литовских пограничников, которые помогают коллегам в Латвии, задержала прорвавшихся из Беларуси нелегальных мигрантов, сообщила в понедельник Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ).

Бельгийская овчарка Ота из СОГГЛ выследила и задержала прорвавшихся из Беларуси четырех нелегальных мигрантов, которые перелезли через физический барьер при помощи лестницы. Ота вела кинолога по следам иностранцев на протяжении пяти километров через болота, заросли, ручей и другие участки.

Это вторая успешная операция по задержанию, проведенная кинологами СОГГЛ и их служебными собаками в Латвии за последнюю неделю.

С прошлого понедельника восемь литовских пограничников помогают обеспечивать безопасность границы с Беларусью в Латвии. Среди них - Ивета Рудайтите, кинолог погранзаставы Казимераса Скучаса Пагегяйского подразделения СОГГЛ, со своей трехлетней бельгийской овчаркой Отой. Они работают на Силенской погранзаставе недалеко от Литвы.

В ночь с воскресенья на понедельник Ота и кинолог работали на границе с Беларусью, когда получили сообщение о возможном проникновении нелегальных мигрантов в Латвию. Была обнаружена длинная лестница, прислоненная к установленному на латвийской стороне забору, по которой злоумышленники перебрались на территорию Латвии.

Рудайтите и Ота немедленно прибыли на место происшествия. Собака тут же взяла след и повела кинолога и сопровождавшего ее латвийского пограничника вглубь страны. Местность была сложной, особенно там, где начиналось болото. Оте пришлось плыть, а литовская кинолог и ее коллега из Латвии шли по воде. Потом овчарка пробиралась сквозь густые кусты, лес и вдоль реки, которую им также пришлось несколько раз пересечь.

В понедельник вечером после погони на протяжении около пяти километров Ота догнала нелегальных мигрантов, шедших по лесу. Двое из них, увидев приближающуюся собаку и преследователей, остановились, а еще двое попытались скрыться. Рудайтите предупредила их, что в случае невыполнения требований будет использована служебная собака. Это подействовало на мигрантов - они испугались, стали кричать, что больше не будут прятаться, и остановились.

Выяснилось, что Ота выследила, по предварительным данным, молодых граждан Гамбии: женщину и троих мужчин. Задержанных в сопровождении Оты конвоировали из леса около километра до ближайшего места, куда могли подъехать автомобили сотрудников пограничной службы.

Это уже второй случай за неделю, когда литовские кинологи со служебными собаками задержали мигрантов, проникших в Латвию из Беларуси. В прошлый вторник немецкая овчарка Грау из СОГГЛ и его кинолог, пограничник Падварёнской заставы Артурас Мавлевас, выследили 11 прорвавшихся в Латвию иностранцев. Грау шел по их следам на протяжении десяти километров от границы с Беларусью вглубь Латвии, через болота, заросли и другие участки.

В настоящее время восемь литовских пограничников из Пагегяйского и Вильнюсского подразделений СОГГЛ, в том числе два кинолога со служебными собаками, оказывают помощь своим коллегам в Латвии. Они осуществляют пограничный контроль, предотвращение нелегальной миграции из Беларуси и другие мероприятия по обеспечению безопасности границы на наиболее проблемных участках.

Сотрудники СОГГЛ отправились в эту миссию помощи на служебном транспорте, с собственным снаряжение и оружием. Планируется, что они будут работать на границе Латвии с Беларусью в течение двух недель. Решения о продлении такой помощи будут приниматься с учетом ситуации на границе соседей с Беларусью. Расходы, связанные с этой миссией, покрываются за счет средств СОГГЛ.

В последнее время Латвия испытывает значительное давление в плане организованной Беларусью нелегальной миграции. Протяженность границы Латвии с этой страной в четыре раза короче, чем у Литвы с Беларусью (173 и 679 километров соответственно). В этом году 6852 мигранта пытались проникнуть в Латвию, были задержаны и возвращены в Беларусь или остановлены латвийскими пограничниками еще на белорусской стороне. Это почти в семь раз превышает количество попыток проникновения из Беларуси в Литву.

Литовские пограничники и раньше оказывали подобную помощь своим коллегам в Латвии.

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