BBC извинилась перед Трампом, но отказала в компенсации

"BBC искренне сожалеет о том, как был смонтирован видеоклип, но твердо убеждена, что основания для иска о клевете отсутствуют", - заявил вещатель в четверг, 13 ноября.

Глава Совета BBC Самир Шах в личном письме Белому дому отчетливо дал понять, что он и медиакорпорация сожалеют о монтаже речи Трампа, произнесенной в день штурма Капитолия , указывается далее в заявлении. Скандальная программа повторно транслироваться и размещаться на платформах BBC не будет.

Скандал вокруг смонтированных фрагментов речи Трампа

Документальный фильм под названием "Трамп: второй шанс?", вышедший на BBC незадолго до президентских выборов в США 2024 года, объединил три части речи Трампа, произнесенной 6 января 2021 года. Монтаж создавал впечатление, что он призывал к насилию, когда его сторонники штурмовали Капитолий в день утверждения итогов президентских выборов 2020 года .

Белый дом обвинил BBC в распространении "фейковых новостей", а адвокаты Трампа пригрозили подать иск к BBC на 1 млрд долларов, если корпорация не опровергнет прозвучавшее в фильме, не принесет извинений и не выплатит компенсацию. На фоне скандала подали в отставку генеральный директор BBC Тим Дэйви и глава новостного подразделения BBC News Дебора Тернесс.

"Как и все государственные организации, BBC не идеальна, и мы всегда должны быть открытыми, прозрачными и подотчетными. Хотя это и не единственная причина, текущая дискуссия вокруг BBC News, по понятным причинам, повлияла на мое решение, - заявил Дэйви в письме, распространенном на сайте компании. Он признал "некоторые ошибки" и взял на себя окончательную ответственность. Дебора Тернесс в отдельном заявлении сказала, что ответственность за случившееся лежит на ней. При этом она отрицает обвинения в предвзятости в сторону BBC News.