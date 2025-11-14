Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 14. Ноября Завтра: Fricis, Vikentijs
Доступность

BBC извинилась перед Трампом, но отказала в компенсации

© Deutsche Welle 14 ноября, 2025 13:06

Мир 0 комментариев

Британская медиакорпорация BBC принесла извинения президенту США Дональду Трампу за вызвавший скандал документальный фильм с его отредактированной речью в программе Panorama, но отклонила требование Трампа о выплате компенсации.

"BBC искренне сожалеет о том, как был смонтирован видеоклип, но твердо убеждена, что основания для иска о клевете отсутствуют", - заявил вещатель в четверг, 13 ноября.

Глава Совета BBC Самир Шах в личном письме Белому дому отчетливо дал понять, что он и медиакорпорация сожалеют о монтаже речи Трампа, произнесенной в день штурма Капитолия , указывается далее в заявлении. Скандальная программа повторно транслироваться и размещаться на платформах BBC не будет.

Скандал вокруг смонтированных фрагментов речи Трампа

Документальный фильм под названием "Трамп: второй шанс?", вышедший на BBC незадолго до президентских выборов в США 2024 года, объединил три части речи Трампа, произнесенной 6 января 2021 года. Монтаж создавал впечатление, что он призывал к насилию, когда его сторонники штурмовали Капитолий в день утверждения итогов президентских выборов 2020 года .

Белый дом обвинил BBC в распространении "фейковых новостей", а адвокаты Трампа пригрозили подать иск к BBC на 1 млрд долларов, если корпорация не опровергнет прозвучавшее в фильме, не принесет извинений и не выплатит компенсацию. На фоне скандала подали в отставку генеральный директор BBC Тим Дэйви и глава новостного подразделения BBC News Дебора Тернесс.

"Как и все государственные организации, BBC не идеальна, и мы всегда должны быть открытыми, прозрачными и подотчетными. Хотя это и не единственная причина, текущая дискуссия вокруг BBC News, по понятным причинам, повлияла на мое решение, - заявил Дэйви в письме, распространенном на сайте компании. Он признал "некоторые ошибки" и взял на себя окончательную ответственность. Дебора Тернесс в отдельном заявлении сказала, что ответственность за случившееся лежит на ней. При этом она отрицает обвинения в предвзятости в сторону BBC News.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Cистема здравоохранения Латвии признана одной из самых уязвимых в ЕС
Важно

Cистема здравоохранения Латвии признана одной из самых уязвимых в ЕС

Мы в заднице и проваливаемся туда всё глубже: Алвис Херманис
Важно

Мы в заднице и проваливаемся туда всё глубже: Алвис Херманис

Рижане переплачивают 97 миллионов евро из-за «хитрой» схемы Rīgas Siltums: Кулбергс
Важно

Рижане переплачивают 97 миллионов евро из-за «хитрой» схемы Rīgas Siltums: Кулбергс

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 19:35 14.11.2025
Явление: вторая по мощности вспышка
Sfera.lv 3 часа назад
Венгрия: страна засудит ЕС
Sfera.lv 3 часа назад
Погода готовит солнце в субботу и снег к 18 ноября
Bitnews.lv 4 часа назад
«Горячие ночи ноября». Фиксируют новые рекорды температуры
Bitnews.lv 4 часа назад
Разжигает ли Росликов конфликт между русскими и латышами?
Bitnews.lv 4 часа назад
Германия: подводный дворник
Sfera.lv 6 часов назад
Латвия: полицейские получат цифровые коды
Sfera.lv 6 часов назад
Юрмала: прогулки на курорте
Sfera.lv 8 часов назад

Украинская разведка подорвала пути Транссиба в Хабаровском крае

Мир 18:33

Мир 0 комментариев

Украинские спецслужбы 13 ноября провели диверсию на Транссибирской магистрали в районе Сосновки (Хабаровский край РФ), сообщил Главный разведывательный департамент Министерства обороны Украины. По данным ведомства, именно по этому маршруту Россия получает боеприпасы и оружие из Северной Кореи.

Украинские спецслужбы 13 ноября провели диверсию на Транссибирской магистрали в районе Сосновки (Хабаровский край РФ), сообщил Главный разведывательный департамент Министерства обороны Украины. По данным ведомства, именно по этому маршруту Россия получает боеприпасы и оружие из Северной Кореи.

Читать
Загрузка

Марупцам вернули право поливать сады водой из крана

Новости Латвии 18:31

Новости Латвии 0 комментариев

Коммунальщиков Марупе оштрафовали и обязали вернуть отдельный учет

Коммунальщиков Марупе оштрафовали и обязали вернуть отдельный учет

Читать

Кто платит за ИИ-панику в мире — исследователь вывела на чистую воду организаторов

Всюду жизнь 18:24

Всюду жизнь 0 комментариев

Журналист и медиа-исследовательница Нирит Вайсс-Блатт, авторка проекта AI PANIC, два года собирает карту тех, кто раздувает глобальный страх перед «искусственным сверхразумом». Она проверила финансирование, связи, структуру организаций — и обнаружила, что за десятками «центров спасения человечества» стоит небольшой круг одних и тех же богачей и один идеологический каркас.

Журналист и медиа-исследовательница Нирит Вайсс-Блатт, авторка проекта AI PANIC, два года собирает карту тех, кто раздувает глобальный страх перед «искусственным сверхразумом». Она проверила финансирование, связи, структуру организаций — и обнаружила, что за десятками «центров спасения человечества» стоит небольшой круг одних и тех же богачей и один идеологический каркас.

Читать

Даешь азарт и кредиты! Медиаиндустрия просит Сейм смягчить рекламные запреты

Новости Латвии 18:11

Новости Латвии 0 комментариев

Ассоциация вещателей Латвии считает, что до конца нынешнего созыва Сейм должен принять решения, которые улучшат долгосрочные условия для медиа-бизнеса. Среди ключевых тем, по мнению LRA, следует обсуждать не только отмену запрета на рекламу потребительского кредитования, но и пересмотр полного запрета рекламы азартных игр в латвийских медиа.

Ассоциация вещателей Латвии считает, что до конца нынешнего созыва Сейм должен принять решения, которые улучшат долгосрочные условия для медиа-бизнеса. Среди ключевых тем, по мнению LRA, следует обсуждать не только отмену запрета на рекламу потребительского кредитования, но и пересмотр полного запрета рекламы азартных игр в латвийских медиа.

Читать

От Лиелупе до Кемери — свет. Более двенадцати тысяч свечей осветят Юрмалу

Важно 17:38

Важно 0 комментариев

Юрмала готовится к празднованию Дня провозглашения Латвийской Республики: 18 ноября в городе традиционно создадут самый длинный Путь света в стране. С 15:00 более 12 тысяч свечей зажгут вдоль главной магистрали примерно на 20 километров от моста через Лиелупе до Кемери. Огни будут направлять жителей и гостей через весь город, превращая вечер в одну длинную световую аллею.

Юрмала готовится к празднованию Дня провозглашения Латвийской Республики: 18 ноября в городе традиционно создадут самый длинный Путь света в стране. С 15:00 более 12 тысяч свечей зажгут вдоль главной магистрали примерно на 20 километров от моста через Лиелупе до Кемери. Огни будут направлять жителей и гостей через весь город, превращая вечер в одну длинную световую аллею.

Читать

Встречаем 18 Ноября: шеф-повар Лаурис Алексеевс дарит нам прекрасный рецепт на сладкое!

Новости партнеров 17:31

Новости партнеров 0 комментариев

Праздник ассоциируется у латвийцев с традиционным застольем, где на белой скатерти достойное место занимают свиной карбонад, жаркое или ароматные бабушкины котлеты, салат Rasols, пирожки со шпиком, любимый тортик…

Праздник ассоциируется у латвийцев с традиционным застольем, где на белой скатерти достойное место занимают свиной карбонад, жаркое или ароматные бабушкины котлеты, салат Rasols, пирожки со шпиком, любимый тортик…

Читать

Российские звезды в изгнании запускают развлекательный телеканал для уехавших

Важно 17:23

Важно 0 комментариев

Бывшие российские телеведущие, журналисты, актеры и музыканты запустили новый развлекательный проект для русскоязычной аудитории за пределами России. Канал Dom уже начал вещание на платформе Kartina.TV и на сайте Dom.show. Руководителем проекта стал ведущий телеканала «Дождь» Вячеслав Ширяев.

Бывшие российские телеведущие, журналисты, актеры и музыканты запустили новый развлекательный проект для русскоязычной аудитории за пределами России. Канал Dom уже начал вещание на платформе Kartina.TV и на сайте Dom.show. Руководителем проекта стал ведущий телеканала «Дождь» Вячеслав Ширяев.

Читать