Барсик — не имущество! Он — живой! 14 тысяч граждан Латвии подписались под петицией (1)

© LETA 18 октября, 2025 09:02

Важно 1 комментариев

Всего за два дня более 14 тысяч граждан Латвии подписали петицию на портале Manabalss.lv, призывающую изменить Гражданский закон и закрепить, что животные — это не имущество, а живые существа.

Во многих странах Европы животные уже имеют юридический статус чувствующих существ, однако в Латвии до сих пор действует положение, где питомцы фактически приравниваются к вещам. Это осложняет защиту их прав и оставляет владельцам почти неограниченную власть.

«Этот вопрос больше нельзя откладывать. Латвии пора присоединиться к семье западных стран, которые оберегают жизнь и уважают — и людей, и животных», — заявила автор инициативы Марта Мацкевич.

По её словам, изменения позволят судам назначать более адекватные наказания за жестокое обращение, поскольку сейчас дела часто не доходят до суда, а наказания остаются мягкими.

Поводом к запуску инициативы стали события в Екабпилсском крае, где по предварительной версии три собаки якобы растерзали косулю на чужом дворе и были впоследствии застрелены. По словам Мацкевич, этот случай показал, насколько несовершенно нынешнее регулирование.

Действующая статья 841 Гражданского закона определяет вещи как телесные и бестелесные — последние включают личные и имущественные права.
Активисты предлагают добавить к ней пункт:«Животное не является вещью. Животное охраняется особыми законами. Согласно законам, которые их охраняют, на животных распространяется право собственности».

Организации по защите животных поддерживают инициативу, подчёркивая, что цель не в том, чтобы сделать собаку «полноправным субъектом», а в том, чтобы закон отражал реальность: животные — чувствующие существа, а не вещи.

Комментарии (1)
Комментарии (1)
«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова (1)

Важно 19:04

Важно 1 комментариев

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет (1)

Спорт 18:52

Спорт 1 комментариев

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Водительские права в смартфоне и новые правила для водителей: ЕС утвердил реформу сегодня (1)

Важно 18:49

Важно 1 комментариев

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

Обнаружен обгоревший труп мужчины. Полиция просит опознать его по вещам (1)

Важно 18:34

Важно 1 комментариев

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

Симптомы указывали на инсульт! Внуки спасли жизнь бабушке (1)

ЧП и криминал 18:31

ЧП и криминал 1 комментариев

Такие случаи редки, но они происходят. Даже самые маленькие члены семьи могут спасти чью-то жизнь. 

Такие случаи редки, но они происходят. Даже самые маленькие члены семьи могут спасти чью-то жизнь. 

Ужин с монархами: Латвию посетят король и королева Дании (1)

Новости Латвии 18:29

Новости Латвии 1 комментариев

Король Дании Фредерик X и королева Мария посетят Латвию с государственным визитом 28 и 29 октября, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис.

Король Дании Фредерик X и королева Мария посетят Латвию с государственным визитом 28 и 29 октября, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис.

Мальчик сам не рассказывал: почему многолетнее насилие над ребёнком никто не заметил (1)

Новости Латвии 18:26

Новости Латвии 1 комментариев

Тринадцатилетний мальчик из Лиепаи годами терпел побои от матери и отчима. Когда ребёнок наконец сбежал из дома, оказалось, что о происходящем не знали ни школа, ни соцслужба, ни соседи.

Тринадцатилетний мальчик из Лиепаи годами терпел побои от матери и отчима. Когда ребёнок наконец сбежал из дома, оказалось, что о происходящем не знали ни школа, ни соцслужба, ни соседи.

