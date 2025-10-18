Во многих странах Европы животные уже имеют юридический статус чувствующих существ, однако в Латвии до сих пор действует положение, где питомцы фактически приравниваются к вещам. Это осложняет защиту их прав и оставляет владельцам почти неограниченную власть.

«Этот вопрос больше нельзя откладывать. Латвии пора присоединиться к семье западных стран, которые оберегают жизнь и уважают — и людей, и животных», — заявила автор инициативы Марта Мацкевич.

По её словам, изменения позволят судам назначать более адекватные наказания за жестокое обращение, поскольку сейчас дела часто не доходят до суда, а наказания остаются мягкими.

Поводом к запуску инициативы стали события в Екабпилсском крае, где по предварительной версии три собаки якобы растерзали косулю на чужом дворе и были впоследствии застрелены. По словам Мацкевич, этот случай показал, насколько несовершенно нынешнее регулирование.

Действующая статья 841 Гражданского закона определяет вещи как телесные и бестелесные — последние включают личные и имущественные права.

Активисты предлагают добавить к ней пункт:«Животное не является вещью. Животное охраняется особыми законами. Согласно законам, которые их охраняют, на животных распространяется право собственности».

Организации по защите животных поддерживают инициативу, подчёркивая, что цель не в том, чтобы сделать собаку «полноправным субъектом», а в том, чтобы закон отражал реальность: животные — чувствующие существа, а не вещи.