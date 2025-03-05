Банк Эстонии выпустит серебряные монеты в честь воевавших против СССР лесных братьев

Монета в честь лесных братьев будет посвящена мужчинам и женщинам, которые оказали сопротивление террору кремлевской оккупационной власти и помогли сберечь среди народа мечту о свободной Эстонии, пояснила пресс-служба Банка Эстонии.

Монета в честь лесных братьев является частью серии, посвященной сопротивлению.

Серию, в рамках которой будут увековечены события и организации, противостоящие оккупации Эстонии и стоявшие за свободную Эстонию, откроет серебряная монета в честь "финских парней" (Общее название эстонцев-военнослужащих Финских вооруженных сил во время Второй мировой войны. Из "финских парней" были сформированы два батальона СС – прим. ред.). Монета будет выпущена во второй половине 2025 года.