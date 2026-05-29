Балтийская ассамблея выступила с жёстким призывом против России

Заявление принято в ответ на растущие гибридные атаки России на Латвию, Литву и Эстонию.

Президиум подчеркивает, что война России против Украины создает прямые и долгосрочные угрозы европейской безопасности. Также указано, что повторяющиеся залеты военных дронов в воздушное пространство стран Балтии и Финляндии увеличивают риски безопасности и вызывают опасения по поводу распространения войны за пределы Украины.

Парламентарии осуждают сознательно распространяемую Россией дезинформацию и основанные на ней требования к Украине и странам Балтии, подчеркивая, что таким образом предпринимаются попытки избежать ответственности за совершенные преступления и скрыть последствия агрессии.

Главы делегаций Латвии, Литвы и Эстонии призывают страны НАТО и Европейского союза сохранять единую позицию против атак и ложных нарративов России. В заявлении также подчеркивается, что восточный фланг НАТО находится под угрозой и нуждается в срочном укреплении. Также указано, что вступление Украины в НАТО укрепило бы безопасность всего альянса.