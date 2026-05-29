Балтийская ассамблея выступила с жёстким призывом против России

Редакция PRESS 29 мая, 2026 14:36

Новости Латвии

Фото riigikogu.ee

Президиум Балтийской ассамблеи в пятницу в Пярну принял заявление, в котором призывает привлечь Россию к ответственности за последствия ее агрессии в Европе, сообщили агентству ЛЕТА в пресс-службе Сейма.

Заявление принято в ответ на растущие гибридные атаки России на Латвию, Литву и Эстонию.

Президиум подчеркивает, что война России против Украины создает прямые и долгосрочные угрозы европейской безопасности. Также указано, что повторяющиеся залеты военных дронов в воздушное пространство стран Балтии и Финляндии увеличивают риски безопасности и вызывают опасения по поводу распространения войны за пределы Украины.

Парламентарии осуждают сознательно распространяемую Россией дезинформацию и основанные на ней требования к Украине и странам Балтии, подчеркивая, что таким образом предпринимаются попытки избежать ответственности за совершенные преступления и скрыть последствия агрессии.

Главы делегаций Латвии, Литвы и Эстонии призывают страны НАТО и Европейского союза сохранять единую позицию против атак и ложных нарративов России. В заявлении также подчеркивается, что восточный фланг НАТО находится под угрозой и нуждается в срочном укреплении. Также указано, что вступление Украины в НАТО укрепило бы безопасность всего альянса.

Понеслась! Домбрава дал первое распоряжение на посту министра МВД
Понеслась! Домбрава дал первое распоряжение на посту министра МВД (1)

Права жителей важнее: омбудсмен резко высказалась о мигрантах
Права жителей важнее: омбудсмен резко высказалась о мигрантах

Продано: чей теперь Рижский автовокзал?
Продано: чей теперь Рижский автовокзал?

Сможет ли Кулберг изменить власть за четыре месяца? Политолог сомневается

Новый премьер Латвии Андрис Кулберг из «Объединённого списка» обещает управлять иначе: говорить с обществом прямо, не откладывать тяжёлые решения и снизить стену между коалицией и оппозицией. Но до выборов в Сейм остаётся около четырёх месяцев, а значит, времени на реальные перемены почти нет.

Польским королям заглянули в ДНК — и старая легенда стала выглядеть не так красиво

У каждой страны есть удобные истории о начале. Обычно там есть свой народ, своя земля, свой первый правитель и ощущение, что всё выросло почти естественно: жили люди, собрались вместе, построили государство.

Домбрава выбрал помощника — специалиста по «русским вшам» Шноре

Новый министр внутренних дел Янис Домбрава от Национального объединения определился с руководством своего бюро и советниками, сообщает LETA со ссылкой на МВД.

Вода в реках прогрелась до +17, но купаться рано

В латвийских реках и озёрах вода быстро теплеет, однако до комфортного купания ещё далеко. Местами температура уже достигла +17 градусов, но море остаётся заметно холоднее.

Удар по Румынии: НАТО срочно обсуждает ответ России

Российский беспилотник врезался в жилой дом в румынском Галаце, сообщает Deutsche Welle. После удара НАТО созывает экстренное заседание, а ЕС и США осудили атаку. Еврокомиссия готовит новый пакет санкций против России.

Учёные придумали, как исправлять зрение без лазера. Пока звучит почти как фантастика

Люди десятилетиями привыкали к мысли: хочешь видеть без очков — готовься к лазеру. Красиво, быстро, дорого и немного страшно.

Экономика Латвии растёт, но тревоги только крепнут

Латвийская экономика продолжает расти, но поводов для спокойствия мало. По данным Центрального статистического управления, в первом квартале 2026 года ВВП Латвии вырос на 2,5% к тому же периоду прошлого года, а по сравнению с предыдущим кварталом - на 0,6%. В фактических ценах ВВП составил 9,856 млрд евро.

