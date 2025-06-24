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Аятолла Хаменеи передал послание Путину с просьбой о помощи: видимо, речь идёт о системах ПВО С-400 (1)

Редакция PRESS 24 июня, 2025 15:00

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После сокрушительных ударов США по иранской территории верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, не дожидаясь паузы, направил в Москву своего министра иностранных дел Аббаса Аракчи с личным посланием для российского президента Владимира Путина. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника. По его словам, Хаменеи решительно потребовал от российского президента поддержки — и не просто словесной, а конкретных действий.

Источники агентства утверждают: лидер Ирана глубоко разочарован сдержанной реакцией Москвы на происходящее и ждет, что Кремль проявит больше решимости в защите исламской республики от давления со стороны США и Израиля. При этом остаётся неясным, какой именно помощи Тегеран ожидает от России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Москва оценивает ситуацию, но подчеркнул: всё будет зависеть от того, с чем именно выступит Иран. «Всё зависит от содержания обращений иранской стороны. Мы предложили посреднические усилия и обозначили нашу позицию — это уже шаг», — отметил он, отвечая на вопрос, готова ли Россия поставлять Тегерану военное оборудование, в частности системы ПВО С-300 и С-400.

Миссия Аракчи в Москву приобрела срочность после того, как к атакам на Иран присоединились американцы. В интервью министр резко заявил: «Президент Трамп уничтожил дипломатию и перешел красную линию, которую Иран обозначал многократно». Он подчеркнул, что Россия остаётся союзником Ирана и напомнил о подписанном ранее стратегическом соглашении между двумя странами.

Президент Путин выступил с осуждением ударов Израиля по территории Ирана, однако по поводу действий США пока воздерживается от резких заявлений. Хотя на прошлой неделе российский лидер вновь призвал к поиску дипломатических решений и выразил готовность выступить посредником в урегулировании конфликта. По данным издания Israel Hayom, 14 июня Путин по инициативе Ирана позвонил Дональду Трампу, а затем провёл разговор с аятоллой Хаменеи, призывая его сесть за стол переговоров. Несмотря на это, и Вашингтон, и Тель-Авив жёстко отвергли идею российского посредничества.

Тем временем, напряжённость продолжает расти. Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намекнули на  возможность устранения Хаменеи и смены режима в Иране. В ответ Кремль заявил, что такие действия могут обернуться катастрофой. «Это откроет ящик Пандоры на всём Ближнем Востоке», — подчеркнули в Москве, предупредив, что реакция России будет «крайне негативной». (Это и не удивительно, ибо создает интересный прецедент). 

Напомним, что все это происходит на фоне развернутой 13 июня Израилем операции по уничтожению иранской ядерной программы. Но решающий удар был нанесён ночью 22 июня: ВВС США устроили массированную бомбардировку ключевых объектов обогащения урана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Американские самолёты B-2 сбросили минимум шесть сверхтяжёлых бомб, способных пробивать подземные бункеры, а подводные лодки выпустили около 30 крылатых ракет Tomahawk. Это — крупнейшая американская военная операция против Ирана со времён Исламской революции 1979 года.

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Комментарии (1) 13 реакций
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