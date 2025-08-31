Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Axios: Трамп думает выйти из переговоров по Украине

© Deutsche Welle 31 августа, 2025 14:22

Мир 0 комментариев

Президент США хочет от РФ и Украины "больше гибкости", иначе он приостановит дипломатические усилия, говорят источники Axios. В окружении Трампа винят Европу в отсутствии прогресса.

Президент США Дональд Трамп серьезно рассматривает возможность отказаться от дипломатических усилий по прекращению войны РФ против Украины, пока "одна или обе стороны не начнут проявлять больше гибкости". Об этом в субботу, 30 августа, сообщил портал Axios со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома. "Мы будем сидеть и наблюдать. Пусть они еще немного повоюют, посмотрим, что будет", - сказал он.

Как отмечается в публикации, некоторые американские должностные лица начали считать европейских лидеров "главным препятствием" на пути урегулирования. По мнению высокопоставленных чиновников Белого дома, некоторые европейские лидеры публично поддерживают миротворческие усилия Трампа, при этом тайно пытаясь "свести на нет прогресс", который был негласно достигнут после саммита Трампа и президента РФ Владимира Путина на Аляске.

Сотрудники Белого дома "теряют терпение" по отношению к европейским лидерам, которые, по их утверждению, подталкивают Украину к тому, чтобы она "добивалась нереалистичных территориальных уступок от России", пишет Axios. По словам американских чиновников, европейцы давят на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы он достиг "лучшего соглашения".

"Европейцы не могут затягивать эту войну и закулисно поддерживать необоснованные ожидания, одновременно рассчитывая на то, что Америка понесет расходы", - приводятся в материале слова сотрудника Белого дома. "Если Европа хочет эскалации этой войны, это ее дело. Но она будет безнадежно терпеть поражение вместо победы", - добавил он.

Просвещаемся: для жильцов многоквартирных домов проведут вебинар о бомбоубежищах

Важно 16:20

Важно 0 комментариев

Вебинар проводит платформа по обмену опытом Būves nākotnei 11 сентября, в 18:30, участие в нём бесплатное, но требует предварительной регистрации.

«Котлету кто-то съел по пути?» Рижанка заказала ребёнку поесть за 5 евро, а что ей привезли? (ФОТО)

Важно 16:06

Важно 0 комментариев

На платформе Threads своим опытом поделилась Лиене, которая не слишком удачно заказала доставку еды домой: "Сегодня заказала в Ausmeņa Kebabs "детскую порцию" за 5 евро. Получила вот это... даже не знаю, что сказать. 3 ломтика огурца, 2 ломтика помидора и кукуруза, а, ещё половина морковки".

Лидер боснийских сербов Додик: «Буду убеждать Путина поддержать нашу независимость»

Мир 14:32

Мир 0 комментариев

Милорад Додик, лидер Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины, рассказал Би-би-си о намерениях убедить российского лидера Владимира Путина поддержать его планы отделения и провозглашения независимости.

Милорад Додик, лидер Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины, рассказал Би-би-си о намерениях убедить российского лидера Владимира Путина поддержать его планы отделения и провозглашения независимости.

«Проектировал великий интеллектуал»: рижане недоумевают, кто мог так посадить деревья (ВИДЕО)

Важно 14:29

Важно 0 комментариев

Не всем жителям столицы пришлись по душе нововведения Рижской думы. "Ого, на улице Тербатас появляются новые деревья. Непривычно и приятно", - гласит подпись под видеороликом в "ТикТок".

Не всем жителям столицы пришлись по душе нововведения Рижской думы. "Ого, на улице Тербатас появляются новые деревья. Непривычно и приятно", - гласит подпись под видеороликом в "ТикТок".

Депутаты «Стабильности!» предлагают отменить новые ограничения оборота наличных денег

Важно 13:59

Важно 0 комментариев

Оппозиционные депутаты из партии "Стабильности!" подготовили поправки к закону о налогах и пошлинах, предусматривающие отмену планируемых изменений в урегулировании оборота наличных денег.

Оппозиционные депутаты из партии "Стабильности!" подготовили поправки к закону о налогах и пошлинах, предусматривающие отмену планируемых изменений в урегулировании оборота наличных денег.

«Это рабство за еду»: объявление о работе вызвало бурю в интернете

Важно 13:42

Важно 0 комментариев

В 1-м квартале 2025 года средняя брутто-зарплата в стране была 1757 евро в месяц, согласно данным Центрального статистического управления. Однако есть профессии, где такая зарплата - просто несбыточная мечта. Взять хотя бы вот эту вакансию, о которой пойдёт речь ниже.

В 1-м квартале 2025 года средняя брутто-зарплата в стране была 1757 евро в месяц, согласно данным Центрального статистического управления. Однако есть профессии, где такая зарплата - просто несбыточная мечта. Взять хотя бы вот эту вакансию, о которой пойдёт речь ниже.

