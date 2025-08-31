Axios: Трамп думает выйти из переговоров по Украине

Президент США Дональд Трамп серьезно рассматривает возможность отказаться от дипломатических усилий по прекращению войны РФ против Украины, пока "одна или обе стороны не начнут проявлять больше гибкости". Об этом в субботу, 30 августа, сообщил портал Axios со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома. "Мы будем сидеть и наблюдать. Пусть они еще немного повоюют, посмотрим, что будет", - сказал он.

Как отмечается в публикации, некоторые американские должностные лица начали считать европейских лидеров "главным препятствием" на пути урегулирования. По мнению высокопоставленных чиновников Белого дома, некоторые европейские лидеры публично поддерживают миротворческие усилия Трампа, при этом тайно пытаясь "свести на нет прогресс", который был негласно достигнут после саммита Трампа и президента РФ Владимира Путина на Аляске.

Сотрудники Белого дома "теряют терпение" по отношению к европейским лидерам, которые, по их утверждению, подталкивают Украину к тому, чтобы она "добивалась нереалистичных территориальных уступок от России", пишет Axios. По словам американских чиновников, европейцы давят на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы он достиг "лучшего соглашения".

"Европейцы не могут затягивать эту войну и закулисно поддерживать необоснованные ожидания, одновременно рассчитывая на то, что Америка понесет расходы", - приводятся в материале слова сотрудника Белого дома. "Если Европа хочет эскалации этой войны, это ее дело. Но она будет безнадежно терпеть поражение вместо победы", - добавил он.