Атланты ушли с молотка вместе с домом за 2,72 млн евро

Стартовая цена здания составляла 2,71 миллиона, и на аукционе был сделан один шаг в 10 тысяч евро.

Речь идёт о земельном участке площадью 435 квадратных метров и пятиэтажном административном здании с мансардой общей площадью 1891 квадратный метр. Дом, построенный в стиле эклектики с элементами югендстиля, принадлежал книготорговцу и антиквару Карлису Якобу Зихманису. Его фасад украшают раковины, растительные узоры и несколько фигур атлантов, поддерживающих балкон, а башню венчает композиция из трёх скульптур, созданных Августом Фольцем, на плечах которых покоится подсвеченная земная сфера.

«Мы оцениваем потребности госучреждений и рациональность использования финансов. Этот объект решено продать, чтобы дать ему новую жизнь под управлением частного владельца», — отметил член правления VNĪ Андрис Варна.

Здание было реставрировано в 1989 году и находится в хорошем или удовлетворительном состоянии. С 1992 года в нём размещается посольство Италии.