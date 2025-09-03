Речь идёт о трёх направлениях: внедрение школьной модели «Программа в школе», на которую, по расчётам Министерства образования, в 2026 году потребуется дополнительно 35,7 миллиона евро, демографические меры на 100 миллионов евро и 14 миллионов евро на хосписную помощь людям, которым врачи дают менее полугода жизни.

Министр пообещал, что налоги не будут повышены и дефицит бюджета также не вырастет. Уже найдено 171 миллион евро экономии в бюджете 2026 года (впрочем, мы писали, что реальных сокращений там миллионов на 20, а остальное - хитрые бухгалтерские схемы), а за три года планируется урезать расходы почти на полмиллиарда евро.

Для читателей это означает простую вещь: у государства нет лишних денег на новые обещания, поэтому каждое новое решение будет финансироваться за счёт урезания других расходов. Если налоги не повышают и долг не увеличивают, значит, часть министерств, программ или услуг получит меньше. В ближайшие годы бюджет будет «сжиматься», и приоритетные проекты — школы, демография и хосписы — будут оплачиваться за счёт отказа от других затрат. Фактически правительство готовит общество к более жёсткой экономии, прикрываясь тем, что «налоги не тронут».





