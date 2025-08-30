Апелляционный суд США признал большинство тарифов, введенных Трампом, незаконными

Апелляционный суд США постановил, что большинство тарифов, введенных президентом Дональдом Трампом, являются незаконными, что потенциально лишает главу Белого дома инструмента внешней политики, который он широко использовал в течение своего второго срока на посту.

Решение касается «взаимных» тарифов Трампа, которые он наложил на большинство стран мира, а также других тарифов, введенных против Китая, Мексики и Канады.

Суд разрешил оставить тарифы в силе до 14 октября, чтобы дать администрации Трампа возможность подать апелляцию в Верховный суд США.

Дональд Трамп, комментируя решение Апелляционного суда, написал в соцсети Truth Social: «Если эти тарифы когда-либо будут отменены, это станет полной катастрофой для страны. Это ослабит нас финансово, а мы должны быть сильными». Он добавил, что другие страны ввели тарифы против США, и выразил уверенность, что решение Апелляционного суда будет отменено Верховным судом.

Трамп обосновал оба набора тарифов Законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA). В апреле он объявил чрезвычайное положение в сфере торговли, утверждая, что из-за того что США импортируют больше, чем экспортируют, дисбаланс наносит ущерб национальной безопасности США.

Но суд постановил, что введение тарифов не входит в президентский мандат и что они являются «основным полномочием Конгресса».

«Закон наделяет президента значительными полномочиями предпринимать ряд действий в ответ на объявленное чрезвычайное положение, но ни одно из этих действий прямо не включает в себя полномочие вводить тарифы, пошлины или подобные меры, или полномочие облагать налогом», — говорится в решении суда.

В 127-страничном постановлении также говорится, что IEEPA «нигде не упоминает тарифы (или какие-либо их синонимы) и не содержит процессуальных гарантий, которые включают четкие ограничения на власть президента вводить тарифы».

Таким образом, власть вводить налоги и тарифы по-прежнему принадлежит Конгрессу, постановил суд, и IEEPA этого не отменяет.

Суд написал, что маловероятно, что, когда Конгресс принимал закон, он намеревался «отойти от своей прошлой практики и предоставить президенту неограниченные полномочия на введение тарифов».

«Всякий раз, когда Конгресс намерен делегировать президенту полномочия вводить тарифы, он делает это прямо — либо используя недвусмысленные термины, такие как тариф и пошлина, либо через общую структуру, которая ясно показывает, что Конгресс имеет в виду тарифы», — написали судьи.

Решение вынесено в ответ на два иска, поданных малым бизнесом и коалицией американских штатов.

В мае базирующийся в Нью-Йорке федеральный суд по вопросам международной торговли признал тарифы незаконными. Белый дом обжаловал это решение.