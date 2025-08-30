Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 30. Августа Завтра: Alvis, Jolanta, Samanta
Доступность

Апелляционный суд США признал большинство тарифов, введенных Трампом, незаконными

© BBC 30 августа, 2025 12:38

Важно 0 комментариев

Апелляционный суд США постановил, что большинство тарифов, введенных Дональдом Трампом, являются незаконными, так как президент не имеет полномочий вводить их по Закону о международных чрезвычайных экономических полномочиях. Несмотря на это, тарифы останутся в силе до 14 октября, чтобы Белый дом мог обжаловать это решение в Верховном суде.

Апелляционный суд США постановил, что большинство тарифов, введенных президентом Дональдом Трампом, являются незаконными, что потенциально лишает главу Белого дома инструмента внешней политики, который он широко использовал в течение своего второго срока на посту.

Решение касается «взаимных» тарифов Трампа, которые он наложил на большинство стран мира, а также других тарифов, введенных против Китая, Мексики и Канады.
Суд разрешил оставить тарифы в силе до 14 октября, чтобы дать администрации Трампа возможность подать апелляцию в Верховный суд США.

Дональд Трамп, комментируя решение Апелляционного суда, написал в соцсети Truth Social: «Если эти тарифы когда-либо будут отменены, это станет полной катастрофой для страны. Это ослабит нас финансово, а мы должны быть сильными». Он добавил, что другие страны ввели тарифы против США, и выразил уверенность, что решение Апелляционного суда будет отменено Верховным судом.

Трамп обосновал оба набора тарифов Законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA). В апреле он объявил чрезвычайное положение в сфере торговли, утверждая, что из-за того что США импортируют больше, чем экспортируют, дисбаланс наносит ущерб национальной безопасности США.

Но суд постановил, что введение тарифов не входит в президентский мандат и что они являются «основным полномочием Конгресса».

«Закон наделяет президента значительными полномочиями предпринимать ряд действий в ответ на объявленное чрезвычайное положение, но ни одно из этих действий прямо не включает в себя полномочие вводить тарифы, пошлины или подобные меры, или полномочие облагать налогом», — говорится в решении суда.

В 127-страничном постановлении также говорится, что IEEPA «нигде не упоминает тарифы (или какие-либо их синонимы) и не содержит процессуальных гарантий, которые включают четкие ограничения на власть президента вводить тарифы».

Таким образом, власть вводить налоги и тарифы по-прежнему принадлежит Конгрессу, постановил суд, и IEEPA этого не отменяет.

Суд написал, что маловероятно, что, когда Конгресс принимал закон, он намеревался «отойти от своей прошлой практики и предоставить президенту неограниченные полномочия на введение тарифов».

«Всякий раз, когда Конгресс намерен делегировать президенту полномочия вводить тарифы, он делает это прямо — либо используя недвусмысленные термины, такие как тариф и пошлина, либо через общую структуру, которая ясно показывает, что Конгресс имеет в виду тарифы», — написали судьи.

Решение вынесено в ответ на два иска, поданных малым бизнесом и коалицией американских штатов.

В мае базирующийся в Нью-Йорке федеральный суд по вопросам международной торговли признал тарифы незаконными. Белый дом обжаловал это решение.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 13:00 30.08.2025
Что ждёт русский контент LSM после 2025 года?
Bitnews.lv 1 час назад
Кулбергс о тарифах: «Rīgas siltums предподносит вам дерьмо»
Bitnews.lv 2 часа назад
Евробаскет-2025: латыши вырвали очко у эстонцев; в очереди на вырывание — сербы?
Sfera.lv 4 часа назад
Латвия: за экзамен – платить
Sfera.lv 4 часа назад
Каждый шестой житель Латвии не смог попасть к стоматологу
Bitnews.lv 15 часов назад
Литва: рисков нет, но боимся заранее
Sfera.lv 1 день назад
Эстония: киногородок за 16 миллионов
Sfera.lv 1 день назад
Эстония: проценты по госдолгам выросли до сотен миллионов
Sfera.lv 1 день назад

Каллас: «Замороженные активы нельзя возвращать РФ без репараций Украине»

Важно 12:59

Важно 0 комментариев

На встрече в Копенгагене министры иностранных дел стран ЕС обсуждают 19-й пакет санкций против РФ, который Еврокомиссия планирует ввести в сентябре.

На встрече в Копенгагене министры иностранных дел стран ЕС обсуждают 19-й пакет санкций против РФ, который Еврокомиссия планирует ввести в сентябре.

Читать
Загрузка

Ермак на встрече с Уиткоффом: РФ тормозит мирные инициативы

Важно 12:42

Важно 0 комментариев

Глава офиса президента Украины Ермак на встрече со спецпосланником Трампа Уиткоффом в Нью-Йорке призвал оказать давление на Россию из-за ее военных преступлений и срыва мирных инициатив.

Глава офиса президента Украины Ермак на встрече со спецпосланником Трампа Уиткоффом в Нью-Йорке призвал оказать давление на Россию из-за ее военных преступлений и срыва мирных инициатив.

Читать

Тайвань готовится к нападению Китая

Важно 11:41

Важно 0 комментариев

На тайваньском острове Цзиньмэнь, в нескольких километрах от побережья Китая, было обычное утро пятницы, когда тишину нарушил вой сирены воздушной тревоги. В здании местной администрации люди выключили свет и спрятались под столами. Кто-то побежал на подземную парковку. В ближайшей больнице персонал бросился оказывать помощь людям с кровавыми ранами, которые, шатаясь, заходили в здание.

На тайваньском острове Цзиньмэнь, в нескольких километрах от побережья Китая, было обычное утро пятницы, когда тишину нарушил вой сирены воздушной тревоги. В здании местной администрации люди выключили свет и спрятались под столами. Кто-то побежал на подземную парковку. В ближайшей больнице персонал бросился оказывать помощь людям с кровавыми ранами, которые, шатаясь, заходили в здание.

Читать

Граждане третьих стран без латвийской визы или ВНЖ перед въездом в страну должны будут дать сведения о себе

Важно 11:31

Важно 0 комментариев

Граждане третьих стран, не имеющие выданной Латвией визы или ВНЖ, с 1 сентября должны будут перед въездом в Латвию предоставлять сведения о себе и цели своей поездки в Информационную систему по предотвращению угрозы государству eta.gov.lv, сообщили агентству LETA в МИД ЛР.

Граждане третьих стран, не имеющие выданной Латвией визы или ВНЖ, с 1 сентября должны будут перед въездом в Латвию предоставлять сведения о себе и цели своей поездки в Информационную систему по предотвращению угрозы государству eta.gov.lv, сообщили агентству LETA в МИД ЛР.

Читать

«Хорошо, что все живы»: на Таллинском шоссе попал в аварию автобус из Украины

Важно 11:03

Важно 0 комментариев

В пятницу, 29 августа, на Таллинском шоссе за Скулте попал в ДТП автобус из Украины, который неудачно обогнал легковой автомобиль из Польши. В больницу доставлены водитель и пассажир легкового автомобиля, сообщает программа Degpunktā.

В пятницу, 29 августа, на Таллинском шоссе за Скулте попал в ДТП автобус из Украины, который неудачно обогнал легковой автомобиль из Польши. В больницу доставлены водитель и пассажир легкового автомобиля, сообщает программа Degpunktā.

Читать

«В Риге негде учиться плавать?» Рижанин три часа простоял в очереди для покупки абонемента в бассейн

Важно 10:36

Важно 0 комментариев

"Может ли быть такое, что в Риге не хватает возможностей учиться плавать?" - задаёт вопрос в соцсети "Х" Карлис. Ему пришлось простоять в очереди три часа, чтобы купить абонемент в бассейн на Кипсале.

"Может ли быть такое, что в Риге не хватает возможностей учиться плавать?" - задаёт вопрос в соцсети "Х" Карлис. Ему пришлось простоять в очереди три часа, чтобы купить абонемент в бассейн на Кипсале.

Читать