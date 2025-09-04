Андрей Козлов: власть готова бросить пенсионеров под автобус ради оборонки

Ультиматум от «зеленых крестьян»

Неожиданно произошел поворот: входящий в правящую коалицию Союз зеленых и крестьян выступил с ультиматумом по бюджетным приоритетам.

Их требования выглядят впечатляюще, здесь явно играет роль предвыборная арифметика:

базовая пенсия для пенсионеров по старости на уровне минимальной зарплаты;

снижение НДС на рецептурные лекарства;

снижение НДС на основные продукты питания и еду в общепите;

существенное увеличение всех видов детских пособий.

Предвыборная щедрость

Очевидно, что теперь и другие две правящие партии постараются не отстать — ведь выборы в Сейм уже через год. Ясно, что начнется соревнование обещаний и «подарков» избирателям.

Театр обещаний

А что будет дальше? На деле это всего лишь примитивная постановка из репертуара «театра юного зрителя».

Ближе к утверждению бюджета-2026 правящие тихо «забудут» о всех своих требованиях, изобразят страдальческое лицо и скажут:

«Мы до последнего боролись за народное благо, но враг у порога, и все средства уходят на оборону».

Именно на этом построен весь политический спектакль.

Народ держись, а мы потерпим

Социальные обещания снова отложат «на потом». А пока — жизнь «по законам военного времени».

Причем всем придется затянуть пояса, даже политикам:

депутатам — жалкие 4 тысячи евро в месяц,

министрам — всего лишь 7 тысяч.

А вам, народ, главное — держитесь и не забудьте проголосовать за тех, кто так заботится о вас.

Андрей Козлов, предприниматель и политик