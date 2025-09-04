Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Андрей Козлов: власть готова бросить пенсионеров под автобус ради оборонки

Редакция PRESS 4 сентября, 2025 09:26

Важно 0 комментариев

Еще буквально на днях правящие в контексте бюджета на следующий год действовали по принципу: «никому — ничего». Исключение сделали лишь для военных нужд (на это решено денег не жалеть) и детских пособий (их все-таки поднимут).

Ультиматум от «зеленых крестьян» 

Неожиданно произошел поворот: входящий в правящую коалицию Союз зеленых и крестьян выступил с ультиматумом по бюджетным приоритетам.

Их требования выглядят впечатляюще, здесь явно играет роль предвыборная арифметика:

базовая пенсия для пенсионеров по старости на уровне минимальной зарплаты;
снижение НДС на рецептурные лекарства;
снижение НДС на основные продукты питания и еду в общепите;
существенное увеличение всех видов детских пособий. 

Предвыборная щедрость 

Очевидно, что теперь и другие две правящие партии постараются не отстать — ведь выборы в Сейм уже через год. Ясно, что начнется соревнование обещаний и «подарков» избирателям.

Театр обещаний

А что будет дальше? На деле это всего лишь примитивная постановка из репертуара «театра юного зрителя».

Ближе к утверждению бюджета-2026 правящие тихо «забудут» о всех своих требованиях, изобразят страдальческое лицо и скажут:

«Мы до последнего боролись за народное благо, но враг у порога, и все средства уходят на оборону».

Именно на этом построен весь политический спектакль.

Народ держись, а мы потерпим

Социальные обещания снова отложат «на потом». А пока — жизнь «по законам военного времени».

Причем всем придется затянуть пояса, даже политикам:

депутатам — жалкие 4 тысячи евро в месяц,
министрам — всего лишь 7 тысяч. 

А вам, народ, главное — держитесь и не забудьте проголосовать за тех, кто так заботится о вас.

 Андрей Козлов, предприниматель и политик

