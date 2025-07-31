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Андрей Козлов: рижане говорят — нет! Тысячи человек подписались против крематория в Иманте

Редакция PRESS 31 июля, 2025 17:41

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Новость о том, что в окрестностях Иманты, спального района в Риге, планируется построить крематорий взбудоражила местных жителей. Многие рижане выступили против этой затеи, опасаясь, что такое "предприятие" сильно повлияет на качество жизни в районе. 

Новый комплекс с крематорием собираются обустроить всего в нескольких десятках метров от главного входа на кладбище Лачупе в Иманте. На участке по адресу ул. Балтэглю, 30, площадью почти 8 гектаров, предлагается разместить традиционное кладбище, крематорий и колумбарий (стена, где хранятся урны с прахом умерших), траурную рощу, морг и даже кладбище домашних животных.

Однако все это - инициатива частного предпринимателя. И на данный момент строительство в этом месте запрещает планировка самоуправления, поэтому предприятие делает локальную планировку, чтобы реализовать свой замысел. И для этого необходимо узнать общественное мнение самих рижан. Которые, как оказалось, выступают категорически против такого комплекса рядом с жилыми домами, школами и детскими садиками. 

Донести мнение горожан до Департамента городского развития в Риге взялись сразу две оппозиционные партии "Суверенная власть" и "Стабильности!". Несколько дней активисты опрашивали жителей Иманты и собирали подписи тех, кто высказывался против строительства крематория в своем районе.

"Жители очень активно участвуют, сами подходят и подписываются. Рижане говорят - нет и выступают против. Не сколько против крематория, как объекта, а против того, чтобы он находился так близко к жилым домам и школам," - прокомментировал ситуацию Андрей Козлов, активист партии "Стабильности", который лично встречался с людьми и сам слышал все их жалобы. В короткие сроки ему вместе с единомышленниками удалось собрать более 500 подписей против строительства крематория. 

"Активность жителей была очень высокой. Мы интенсивно работали и результат впечатляет. Огромное спасибо всем, кто пришёл и подписался, потому что наша фракция также категорически возражает против строительства крематория вблизи жилых домов", — прокомментировала руководитель фракции "Суверенная власть" Юлия Степаненко. За несколько дней активистам политической силы удалось собрать 3187 подписей рижан. 

Таким образом, в четверг, 31 июня в Департамент городского развития было подано несколько тысяч подписей рижан, которые выступают против строительства в Иманте. Примечательно, что в кой-то веке сразу две оппозиционные партии Рижской думы занялись одним делом - пусть каждый со своей стороны. Но общими усилиями, возможно, смогут донести мнение горожан до городских чиновников, и его уже не получится просто проигнорировать. 

 

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