Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 21. Июля Завтра: Meldra, Meldris, Melisa
Доступность

Андрей Козлов: крематорий в Имантe — это плевок в лицо местным жителям

Редакция PRESS 21 июля, 2025 19:57

Важно 0 комментариев

Как предприниматель, политик и житель района Иманта, я категорически возражаю против строительства крематория в Имантe рядом с Лачупес капи. Это решение может серьёзно повлиять на жизнь и здоровье жителей ближайших домов, и я призываю рижан не оставаться равнодушными.

Почему это важно?

1. Воздушное загрязнение. Несмотря на современные технологии, крематории всё равно выделяют вредные вещества — в том числе диоксид серы, ртуть и диоксины. Эти соединения могут негативно повлиять на дыхательную систему, особенно у детей, пожилых и людей с хроническими заболеваниями.

2. Запах и психологическое давление. Жители Иманты переехали в этот район, рассчитывая на спокойствие и благоприятную среду. Постоянный запах горения и осознание близости к крематорию могут вызывать хронический стресс и тревожность.

3. Снижение стоимости недвижимости. Районы, где находятся подобные объекты, теряют в привлекательности для семей, инвесторов и арендаторов. В результате падает рыночная цена квартир и домов.

4. Отсутствие общественного согласия. Решения такого масштаба не могут приниматься без открытой и полноценной дискуссии с жителями. Сегодня — крематорий в Имантe, а завтра — что ещё, без нашего согласия?

Что можно сделать уже сейчас?

До 31 июля 2025 года у каждого из нас есть возможность официально выразить своё несогласие с проектом строительства. Сделать это можно двумя способами:

– Направить своё возражение на электронную почту Рижского городского самоуправления: pad@riga.lv

– Отправить письмо по почте на адрес:

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, Dzirnavu iela 140, Rīga, LV-1050

(важно — письмо должно быть отправлено не позднее 31 июля)

Подробности на официальном сайте Рижской думы.

Мы не против развития города, но развитие не должно происходить за счёт здоровья и покоя жителей. Вместо этого мы должны стремиться к созданию комфортной, безопасной и благополучной среды для наших семей. Я стою на стороне рижан и готов добиваться, чтобы этот проект был отклонён.

Андрей Козлов, Предприниматель, политик. Член партии «Стабильности!»

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 21:50 21.07.2025
Глобальная операция “Eastwood” нанесла удар по пророссийской хакерской сети NoName057
Bitnews.lv 3 часа назад
Ассоциация журналистов Латвии требует прекратить судебную тяжбу с “Дождём
Bitnews.lv 4 часа назад
Рига названа вторым самым популярным направлением Европы на 2025 год!
Bitnews.lv 5 часов назад
Погода: лето, я изжарен, как котлета…
Sfera.lv 6 часов назад
Рига: будут ли открыты новые 10-е классы
Sfera.lv 6 часов назад
Эстония: ну и мы тоже кого-то выдворим
Sfera.lv 6 часов назад
Польша: и здесь не любят Грузию…
Sfera.lv 6 часов назад
Латвия: выслать всех
Sfera.lv 6 часов назад

«Она пришла к нему в шубе на голое тело, а потом сбросила и её»: новые подробности жизни принцессы Дианы

Важно 21:07

Важно 0 комментариев

Журналистка и биограф британской королевской семьи Салли Беделл Смит опубликовала новые сенсационные подробности о тайном романе принцессы Дианы с отцом троих детей, английским арт-дилером Оливером Хоаром.

Журналистка и биограф британской королевской семьи Салли Беделл Смит опубликовала новые сенсационные подробности о тайном романе принцессы Дианы с отцом троих детей, английским арт-дилером Оливером Хоаром.

Читать

Латвия на последнем месте. Туристический бизнес стонет: «Без помощи зиму можно и не пережить»

Важно 19:34

Важно 0 комментариев

Хотя на улицах Риги и в других местах Латвии, кажется, не наблюдается нехватки туристов, представители отрасли оценивают начало туристического сезона как слабое. Латвия по-прежнему занимает последнее место в Европейском союзе по восстановлению потока иностранных туристов после пандемии. С представителями отрасли побеседовала передача 360 Ziņas.

Хотя на улицах Риги и в других местах Латвии, кажется, не наблюдается нехватки туристов, представители отрасли оценивают начало туристического сезона как слабое. Латвия по-прежнему занимает последнее место в Европейском союзе по восстановлению потока иностранных туристов после пандемии. С представителями отрасли побеседовала передача 360 Ziņas.

Читать

Все не так радужно? Представлявший Эстонию в положительном свете отчет оказался подделкой

Мир 18:52

Мир 0 комментариев

Долголетнего руководителя Всемирного экономического форума (WEF) Клауса Шваба обвиняют в новом скандале — по сведениям швейцарской газеты, данные составлявшегося им десятилетиями отчета о конкурентоспособности стран мира оказались сфальсифицированными, пишет Rus.Postimees.

Долголетнего руководителя Всемирного экономического форума (WEF) Клауса Шваба обвиняют в новом скандале — по сведениям швейцарской газеты, данные составлявшегося им десятилетиями отчета о конкурентоспособности стран мира оказались сфальсифицированными, пишет Rus.Postimees.

Читать

Латвия закрыла доступ ещё к 10 пропагандистским сайтам РФ: список

Выбор редакции 18:41

Выбор редакции 0 комментариев

Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) принял решение закрыть доступ еще к десяти российским пропагандистским сайтам, говорится в официальном издание "Latvijas Vēstnesis".

Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) принял решение закрыть доступ еще к десяти российским пропагандистским сайтам, говорится в официальном издание "Latvijas Vēstnesis".

Читать

Опоздания неизбежны: в центре Риги снова встали трамваи. Почему?

Важно 18:40

Важно 0 комментариев

Из-за повреждения рельсов в центре Риги нарушено движение трамваев по нескольким маршрутам, сообщает муниципальное предприятие SIA "Rīgas satiksme".

Из-за повреждения рельсов в центре Риги нарушено движение трамваев по нескольким маршрутам, сообщает муниципальное предприятие SIA "Rīgas satiksme".

Читать

Венгрия и Сербия договариваются с Россией о строительстве нефтепровода

Мир 18:35

Мир 0 комментариев

По словам представителей венгерского правительства, он может быть введен в эксплуатацию в 2027 году. Сийярто назвал россиян "партнерами", сообщает Euronews.

По словам представителей венгерского правительства, он может быть введен в эксплуатацию в 2027 году. Сийярто назвал россиян "партнерами", сообщает Euronews.

Читать