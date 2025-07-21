Андрей Козлов: крематорий в Имантe — это плевок в лицо местным жителям

Почему это важно?
1. Воздушное загрязнение. Несмотря на современные технологии, крематории всё равно выделяют вредные вещества — в том числе диоксид серы, ртуть и диоксины. Эти соединения могут негативно повлиять на дыхательную систему, особенно у детей, пожилых и людей с хроническими заболеваниями.
2. Запах и психологическое давление. Жители Иманты переехали в этот район, рассчитывая на спокойствие и благоприятную среду. Постоянный запах горения и осознание близости к крематорию могут вызывать хронический стресс и тревожность.
3. Снижение стоимости недвижимости. Районы, где находятся подобные объекты, теряют в привлекательности для семей, инвесторов и арендаторов. В результате падает рыночная цена квартир и домов.
4. Отсутствие общественного согласия. Решения такого масштаба не могут приниматься без открытой и полноценной дискуссии с жителями. Сегодня — крематорий в Имантe, а завтра — что ещё, без нашего согласия?
Что можно сделать уже сейчас?
До 31 июля 2025 года у каждого из нас есть возможность официально выразить своё несогласие с проектом строительства. Сделать это можно двумя способами:
– Направить своё возражение на электронную почту Рижского городского самоуправления: pad@riga.lv
– Отправить письмо по почте на адрес:
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, Dzirnavu iela 140, Rīga, LV-1050
(важно — письмо должно быть отправлено не позднее 31 июля)
Подробности на официальном сайте Рижской думы.
Мы не против развития города, но развитие не должно происходить за счёт здоровья и покоя жителей. Вместо этого мы должны стремиться к созданию комфортной, безопасной и благополучной среды для наших семей. Я стою на стороне рижан и готов добиваться, чтобы этот проект был отклонён.
Андрей Козлов, Предприниматель, политик. Член партии «Стабильности!»