Вести еженедельник 7 Супер Секретов
Альпийский пейзаж с коровами выглядит как открытка. Но туристам лучше помнить одну вещь

Редакция PRESS 29 мая, 2026 12:42

В Австрии обычная прогулка по горной тропе закончилась трагедией, после которой туристам снова напоминают: корова на пастбище не всегда выглядит опасной, но это не домашняя декорация для красивых фото.

В Восточном Тироле, недалеко от деревни Оберлиенц, стадо коров напало на людей на прогулочной тропе вдоль реки Изель. 67-летняя женщина погибла на месте. Её 65-летний муж получил тяжёлые травмы, но успел вызвать помощь.

Позже выяснилось, что это был не единственный эпизод в тот день. О нападении сообщили и другие люди. Среди пострадавших оказался местный ветеринар с женой, а также 70-летний мужчина из Германии, которого корова сбила с ног. У него диагностировали переломы рёбер.

Самая странная часть истории связана с возможной причиной паники стада. По словам ветеринара, коровы могли быть напуганы женщиной с крупной собакой. Он предположил, что целью животных мог быть именно пёс, а люди просто оказались между стадом и раздражителем.

Полиция теперь ищет женщину, которая около полудня могла находиться в этом районе с большим собакой. Следователи считают, что она может дать важные показания.

При этом официально точная причина нападения пока не установлена. Известно лишь, что на пастбище находилось большое стадо, в том числе коровы с телятами. А это один из самых рискованных вариантов для туристов: животные могут воспринимать собаку как угрозу потомству.

Альпийские организации снова напоминают простые правила. Не подходить к коровам близко. Не трогать телят. Не делать селфи рядом со стадом. Собаку держать на коротком поводке, а если коровы начинают атаковать, отпустить её, чтобы животные не шли прямо на человека.

Звучит как совет из сельской жизни, пока не видишь последствия.

В горах опасность иногда выглядит не как обрыв, буря или лавина. Иногда она спокойно жуёт траву прямо посреди красивой тропы.

Понеслась! Домбрава дал первое распоряжение на посту министра МВД
Каждый день без важных решений делает проект дороже: от нового правительства ждут действий по Rail Baltica

Новое правительство должно принять решение о завершении железнодорожного проекта "Rail Baltica" не позднее 2035 года, заявил агентству ЛЕТА председатель совета совместного предприятия стран Балтии АО "RB Rail" Матисс Паэгле.

Глава ЕК о дроне в Румынии: Россия перешла очередную черту

В своей агрессивной войне в Украине Россия "перешла очередную черту". Об этом в пятницу, 29 мая, председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) написала в соцсети X.

В украинском Харькове в ходе международной спецоперации была ликвидирована организованная преступная группа, занимавшаяся телефонным мошенничеством. По данным следствия, злоумышленники целенаправленно обманывали пожилых людей, которые уже ранее становились жертвами аферистов. На данный момент в Латвии выявлено не менее 50 пострадавших, однако правоохранители считают, что реальное число жертв может быть значительно больше, сообщает LSM.

20 мая около 15:10 на улице Дзелзавас в Риге произошло столкновение автомобиля BMW 335D XDrive и мотоцикла CF MOTO, сообщает Госполиция на своей страничке в Фейсбуке.

Ряд оппозиционных депутатов Елгавской думы выражает опасения по поводу возможного закрытия детского отделения Елгавской больницы в ходе оптимизации сети больниц, так как ни в Министерстве здравоохранения, ни в Елгавской думе и больнице ясного ответа о будущем отделения не дают.

