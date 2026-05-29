Альпийский пейзаж с коровами выглядит как открытка. Но туристам лучше помнить одну вещь

В Восточном Тироле, недалеко от деревни Оберлиенц, стадо коров напало на людей на прогулочной тропе вдоль реки Изель. 67-летняя женщина погибла на месте. Её 65-летний муж получил тяжёлые травмы, но успел вызвать помощь.

Позже выяснилось, что это был не единственный эпизод в тот день. О нападении сообщили и другие люди. Среди пострадавших оказался местный ветеринар с женой, а также 70-летний мужчина из Германии, которого корова сбила с ног. У него диагностировали переломы рёбер.

Самая странная часть истории связана с возможной причиной паники стада. По словам ветеринара, коровы могли быть напуганы женщиной с крупной собакой. Он предположил, что целью животных мог быть именно пёс, а люди просто оказались между стадом и раздражителем.

Полиция теперь ищет женщину, которая около полудня могла находиться в этом районе с большим собакой. Следователи считают, что она может дать важные показания.

При этом официально точная причина нападения пока не установлена. Известно лишь, что на пастбище находилось большое стадо, в том числе коровы с телятами. А это один из самых рискованных вариантов для туристов: животные могут воспринимать собаку как угрозу потомству.

Альпийские организации снова напоминают простые правила. Не подходить к коровам близко. Не трогать телят. Не делать селфи рядом со стадом. Собаку держать на коротком поводке, а если коровы начинают атаковать, отпустить её, чтобы животные не шли прямо на человека.

Звучит как совет из сельской жизни, пока не видишь последствия.

В горах опасность иногда выглядит не как обрыв, буря или лавина. Иногда она спокойно жуёт траву прямо посреди красивой тропы.