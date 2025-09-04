Алименты по-новому: государство заплатит, но потом и взыщет с должника

Размер алиментов

В связи с ростом минимальной зарплаты от 700 до 740 евро в 2025 году увеличился и размер ежемесячных выплат на содержание детей: как от родителей, так и от государства -- из Гарантийного фонда средств содержания (UGF).

В случае когда родители расстаются, они могут договориться, с кем будет жить ребенок, на каких условиях вторая сторона будет помогать в содержании детей. Когда решить вопрос мирным путем не удается, то одна из сторон (которая не получает помощи от второй) подает иск в суд о взыскании средств на содержание ребенка -- алиментов. (Практика показывает, что такие случаи нередки и при отсутствии официального развода родителей.)

Суд принимает решение о размере алиментов на основании размера доходов родителя. Закон определяет минимальную сумму, которую должен выплачивать родитель (177-я статья Гражданского закона). Она определяется в зависимости от установленной законом минимальной зарплаты и минимальных государственных выплат. Алименты перечисляют тому родителю, с кем остается ребенок после развода.

В 2025 году родитель обязан обеспечить минимальное содержание ребенка в следующем размере:

-- с рождения до 7 лет -- 25% минимальной месячной зарплаты -- 185,00 евро;

-- с 7 до 18 лет -- 30% минимальной месячной зарплаты - 222,00 евро.

Статья 177 Гражданского закона подробно разъясняет, что входит в понятие «алименты на ребенка». Это обеспечение питанием, одеждой, жильем и здравоохранением, уходом за ребенком, образованием и воспитанием (обеспечение умственного и физического развития, максимальное уважение его индивидуальности, способностей и интересов и подготовка ребенка к общественно полезному труду).

(!) Подарки, угощения, карманные деньги и другие расходы на ребенка родителя, который выплачивает алименты, не входят в сумму средств содержания, которую назначил суд.

Государство поможет

Содержание несовершеннолетних детей их родителями охраняется законом. И если кто-то из родителей не выполняет свои обязанности, то суд определяет сумму, которую тому надо выплачивать на ребенка ежемесячно. Если выплаты не происходят, средства на содержание выплачивает государство из Гарантийного фонда средств содержания (UGF).

Что делать, если родитель, которому суд назначил выплату определенной суммы своему ребенку, не выполняет свои обязанности? Увы, это бывает нередко.

В таком случае стороне, которая воспитывает ребенка, нужно предпринять несколько шагов.

1 С решением суда обратиться к судебному исполнителю. Тот имеет право взыскать алименты -- вплоть до описания имущества неплательщика.

2 Пока принимаются судебные меры к уклоняющемуся от обязанностей родителю, сторона, на воспитании которой остался ребенок, может обратиться в Гарантийный фонд средств содержания. Тогда государство возьмет на себя выплату алиментов. Но не безвозмездно -- впоследствии взыщет их с того же родителя.

Часто возникает вопрос: каков размер помощи, которую обещает оказывать государство?

Средства из Гарантийного фонда выплачиваются в размере, который устанавливается законом на определенный период. В этом году:

-- от рождения ребенка до 7 лет -- 125 евро в месяц (было 107,50 евро);

-- с 7 до 18 лет -- 150 евро в месяц (было 129 евро);

-- с 18 до 21 года -- 150 евро в месяц (было 129 евро в месяц). Выплачивается, если ребенок продолжает среднее, профессиональное или специальное образование и не имеют дохода в размере минимальной заработной платы и более.

Размер алиментов из Гарантийного фонда содержания не зависит от размера минимальной зарплаты в стране, выплачивается всем в одинаковом размере и пересматривается раз в три года (правила Кабинета министров №616 «Правила о размере средств содержания, выплачиваемых из гарантийного фонда содержания»).

Средства из Гарантийного фонда выплачиваются из основного государственного бюджета, то есть из средств всех налогоплательщиков страны, но не из социальных выплат населения. Государственные алименты платят за текущий месяц -- в следующем месяце, то есть в текущем -- за прошлый месяц.

Без срока давности

Гражданский закон устанавливает, что обязанность каждого родителя материально поддерживать ребенка -- независимо от состояния его имущества и способностей. Закон предусматривает различные меры влияния на неплательщиков алиментов.

* Срок давности по задолженности на содержание ребенка не установлен. Если у должника появится хоть какой-то доход, в том числе пенсия, имущество, то на них тут же будет наложено взыскание.

* Администрация Гарантийного фонда может начать уголовный процесс против должника по алиментам, а также получать данные от Бюро кредитной информации о том, какие денежные обязательства взял на себя человек, уклоняющийся от уплаты алиментов.

* За уклонение от выполнения обязанностей по содержанию ребенка:

1 На должника могут наложить штраф, направить на принудительные работы и даже временно лишить свободы.

2 Лишить водительских прав на управление транспортным средством, если Гарантийный фонд вместо родителя выплачивает минимальные алименты:

-- если должник не заключил с фондом соглашение о порядке выплаты алиментов и штрафных процентов и не сделал выплаты ребенку три месяца подряд;

-- если должник заключил соглашение с фондом о порядке выплат, но три месяца подряд не перечислял деньги на ребенка.

Права можно вернуть. Для этого следует заключить договор с Гарантийным фондом о погашении задолженности и уплатить алименты и проценты за три месяца.

(!) Нельзя лишать прав на управление автомобилем и водным транспортным средством лиц:

-- имеющих инвалидность и страдающих нарушением двигательных функций, для кого автомобиль является жизненно важным средством передвижения;

-- которые вследствие состояния здоровья были нетрудоспособны в течение последних шести месяцев;

-- для кого автотранспорт является профессиональной необходимостью -- без него они не смогут зарабатывать средства на выплату алиментов.

Больше информации -- на портале Гарантийного фонда средств содержания: ugf.gov.lv

Подготовила Вера ВОЛОДИНА