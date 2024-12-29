Алиев выдвинул России три требования в связи с крушением самолета Азербайджанских авиалиний

Требования были официально доведены до сведения российской стороны еще 27 декабря. «Во-первых, российская сторона должна извиниться перед Азербайджаном. Во-вторых, должна признать свою вину. В-третьих, виновные должны быть наказаны, привлечены к уголовной ответственности, и Азербайджану, пострадавшим пассажирам и членам экипажа должны быть выплачены компенсации. Это наши условия. Первое из них уже было выполнено вчера. Надеюсь, что и другие наши условия будут приняты», — сказал президент.

Алиев подчеркнул, что все изложенные требования справедливы. «Здесь нет каких-либо чрезвычайных требований или вопросов, это основано на международном опыте и принципах нормального человеческого поведения», — отметил он.

По его словам, после обстрела самолет потерял управление. Также Алиев утверждает, что судно было приведено в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы. А наличие дыр на фюзеляже исключает версию российских властей о том, что авария произошла из-за столкновения с птицами. Также он считает неубедительной версию о взрыве кислородного баллона.

«К сожалению, некоторые круги России предпочли придерживаться этой версии. <…> То есть ясно видно, что российская сторона хочет замять вопрос, и это, конечно, никого не радует», — сказал Алиев.

Он также выразил уверенность, что самолет был сбит случайно, и не о каком террористическом акте речи не идет. Алиев считает, что власти России должны были признать свою вину и донести это до общественности, однако в первые три дня «мы не слышали ничего, кроме бредовых версий».

Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший из Баку в Грозный, разбился вблизи казахстанского города Актау утром 25 декабря. Погибли 38 человек. Через два дня после катастрофы глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что в момент захода самолета на посадку в аэропорт Грозного город атаковали беспилотники. Он утверждал, что командиру самолета предлагались другие аэропорты в России для посадки, но он принял решение следовать в аэропорт Актау. При этом источники Euronews в правительстве Азербайджана говорили, что экипаж поврежденного лайнера запрашивал аварийную посадку, но ему не позволили приземлиться ни в одном из российских аэропортов.

28 декабря президент РФ Владимир Путин созвонился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и принес извинения за «трагический инцидент, который произошел в воздушном пространстве России», выразив соболезнования семьям погибших.