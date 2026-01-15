Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Актриса отдала собаку родителям и… разозлила интернет

Редакция PRESS 15 января, 2026 14:17

Всюду жизнь 0 комментариев

Актриса Дженнифер Лоуренс оказалась в центре онлайн-скандала после, казалось бы, очевидного решения. Её собака укусила маленького сына, и Лоуренс передала питомца своим родителям, убрав его из дома с ребёнком.

Казалось бы, история закончена.
Но нет — интернет взорвался.

Комментаторы обрушились на актрису с обвинениями:
— «Она не должна больше заводить животных!»
— «Как можно так поступать?»
— «Я бы лучше отдала детей!»

Да, это реальные реплики.

Факт при этом предельно простой: собака укусила ребёнка.
Для родителей на этом месте дискуссия обычно заканчивается. Без «вибраций», эмпатии и философии. Есть риск — его убирают.

Важно и другое: Лоуренс выбрала самый мягкий вариант из возможных. Во многих странах собаку, укусившую ребёнка, попросту усыпляют. Здесь же животное осталось живо и в семье — просто не рядом с малышом.

Но именно это решение почему-то вызвало ярость.

История вскрыла странный сдвиг в культуре: домашних животных всё чаще ставят на один уровень с детьми — а иногда и выше. Эмоции подменяют здравый смысл, а осторожность называют жестокостью.

Любопытно, что в похожих ситуациях общественный сценарий почти всегда один и тот же:
если что-то пошло не так, виноват ребёнок, родители или «неправильное воспитание», но не животное.

На фоне этого растёт и статистика. Число смертельных случаев от укусов собак в США в последние годы резко выросло. Но даже эти цифры редко охлаждают пыл интернет-дискуссий.

Суть же проста и не слишком удобна:
собаки — это животные,
 дети — это дети,
и выбор в пользу безопасности ребёнка — не предательство, а обязанность родителя.

