Аккумулятор, который работает 10 лет без подзарядки? Учёные говорят — да!

Секрет в том, что внутри нет привычной химии вроде лития. Электричество рождается из слабого бета-излучения безопасного радиоизотопа, например никеля-63. Оно попадает на тончайшие слои полупроводника и создаёт стабильный ток. Самое впечатляющее: излучение полностью блокируется корпусом, и такая батарея может быть размером с маленькую “таблетку”. Никаких реакторов, никаких рисков — только очень долгий, очень медленный поток энергии, который не прекращается годами.

Что это меняет? Почти всё. Такие батареи нельзя “посадить”, их невозможно случайно забыть зарядить, да и вообще заряжать не надо. В условиях, где обычные аккумуляторы сдаются, бетавольтаика только начинает работать. Космические аппараты, автономные маяки, датчики в Антарктиде, медицинские импланты, которые можно оставить в покое на десятилетие — каждая из этих областей получает новый уровень свободы.

Смартфоны пока на очереди: мощности таких батарей слишком малы, чтобы кормить прожорливые экраны. Но сама идея того, что крошечная батарейка может честно отработать 100 000 часов, звучит как материал из будущего.