Airbus в цветах флага станет частью парада ко Дню независимости

14 ноября, 2025 20:14

Новости Латвии

В честь 107-й годовщины провозглашения независимости Латвии авиакомпания airBaltic вновь примет участие в праздничном параде. Во вторник, 18 ноября, над Даугавой и набережной 11 Ноября пролетит Airbus A220-300, окрашенный в цвета латвийского флага.

«Это уже шестой год, когда airBaltic отмечает праздник вместе со страной», — сообщили в авиакомпании.
Полет состоится в первой половине дня и станет одним из самых зрелищных эпизодов праздника. Однако в компании предупреждают: если погода будет неблагоприятной — сильный ветер, низкая облачность или осадки — пролет отменят по соображениям безопасности.

Самолёт с бортовым номером YL-CSL, известный среди споттеров как “Latvian Flag Livery”, впервые поднялся в небо в 2018 году и с тех пор регулярно участвует в государственных торжествах, представляя Латвию на международных авиалиниях и праздниках.

Мерц: «Молодые украинцы нужны дома, а не в Германии»

20:56

Важно

Фридрих Мерц призвал Киев ограничить выезд молодых мужчин в Германию. Во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским канцлер заявил, что Украина нуждается в своих гражданах на службе, а не за границей. Как сообщает Deutsche Welle, предложение Мерца поддержали в ХДС/ХСС, но вызвало споры внутри коалиции.

Фридрих Мерц призвал Киев ограничить выезд молодых мужчин в Германию. Во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским канцлер заявил, что Украина нуждается в своих гражданах на службе, а не за границей. Как сообщает Deutsche Welle, предложение Мерца поддержали в ХДС/ХСС, но вызвало споры внутри коалиции.

Загрузка

Памятник Свободы в Риге снова застрахован к празднику

20:17

Новости Латвии

Главный символ Латвии вновь под надёжной защитой — страховой полис Памятнику Свободы в Риге в 22-й раз подряд подарила компания BTA. Общая сумма страхового покрытия составляет 1,5 миллиона евро, сообщает LSM+.

Главный символ Латвии вновь под надёжной защитой — страховой полис Памятнику Свободы в Риге в 22-й раз подряд подарила компания BTA. Общая сумма страхового покрытия составляет 1,5 миллиона евро, сообщает LSM+.

Почему взгляд собаки делает людей счастливее? Учёные выяснили и это

19:52

Животные

Если у тебя есть собака, то ты точно знаешь это чувство: она смотрит тебе в глаза, хвост тихонько машет, и по телу растекается тепло.
Оказывается, это не поэзия — это химия.

Если у тебя есть собака, то ты точно знаешь это чувство: она смотрит тебе в глаза, хвост тихонько машет, и по телу растекается тепло.
Оказывается, это не поэзия — это химия.

Британия в шоке! Глава регионального траста Национальной службы здравоохранения — матёрый педофил

19:15

Мир

Высокий пост не является гарантией высоких моральных качеств человека. Британию потряс очередной скандал. 

Высокий пост не является гарантией высоких моральных качеств человека. Британию потряс очередной скандал. 

LIZDA отвергла план Минобразования по росту зарплат педагогов

18:37

Новости Латвии

Министерство образования и науки Латвии предложило привязать рост зарплат учителей к размеру минимальной месячной оплаты труда и утверждать ежегодное повышение в процессе формирования бюджета. Новая схема предусматривает, что дополнительные средства педагоги будут получать не с 1 января, как сейчас, а с 1 сентября каждого года.

Министерство образования и науки Латвии предложило привязать рост зарплат учителей к размеру минимальной месячной оплаты труда и утверждать ежегодное повышение в процессе формирования бюджета. Новая схема предусматривает, что дополнительные средства педагоги будут получать не с 1 января, как сейчас, а с 1 сентября каждого года.

Украинская разведка подорвала пути Транссиба в Хабаровском крае

18:33

Мир

Украинские спецслужбы 13 ноября провели диверсию на Транссибирской магистрали в районе Сосновки (Хабаровский край РФ), сообщил Главный разведывательный департамент Министерства обороны Украины. По данным ведомства, именно по этому маршруту Россия получает боеприпасы и оружие из Северной Кореи.

Украинские спецслужбы 13 ноября провели диверсию на Транссибирской магистрали в районе Сосновки (Хабаровский край РФ), сообщил Главный разведывательный департамент Министерства обороны Украины. По данным ведомства, именно по этому маршруту Россия получает боеприпасы и оружие из Северной Кореи.

