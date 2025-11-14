Airbus в цветах флага станет частью парада ко Дню независимости

«Это уже шестой год, когда airBaltic отмечает праздник вместе со страной», — сообщили в авиакомпании.

Полет состоится в первой половине дня и станет одним из самых зрелищных эпизодов праздника. Однако в компании предупреждают: если погода будет неблагоприятной — сильный ветер, низкая облачность или осадки — пролет отменят по соображениям безопасности.

Самолёт с бортовым номером YL-CSL, известный среди споттеров как “Latvian Flag Livery”, впервые поднялся в небо в 2018 году и с тех пор регулярно участвует в государственных торжествах, представляя Латвию на международных авиалиниях и праздниках.