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airBaltic в долгах: угрожает ли латвийской авиакомпании неплатежеспособность и как это ударит по пассажирам?

© Lsm.lv 26 июня, 2025 11:04

Новости Латвии 0 комментариев

Премьер-министр Эвика Силиня заявила, что Латвия не сможет инвестировать в airBaltic больше, чем частный инвестор, такой как Lufthansa, ссылаясь на юридические ограничения. При этом председатель совета airBaltic Андрей Мартынов сообщил, что для развития компании необходимо 250 миллионов евро. Министр сообщения Атис Швинка, в свою очередь, признал риск нехватки капитала ещё до планируемого IPO (первичного публичного размещения акций). Что происходит в латвийской национальной авиакомпании?

Правительство изменило формулировку стратегической цели airBaltic, но это не дало ясности по поводу изменения бизнес-плана или рисков для бюджета. Примечательно, что новый совет airBaltic оценил реализацию бизнес-плана под руководством уволенного Мартина Гауса как "удовлетворительно". При этом убытки компании в прошлом году превысили сто миллионов евро, а за первый квартал этого года составили ещё 29 миллионов.

Ситуация с airBaltic вызывает серьёзные опасения. Член правления компании Витолдс Яковлевс назвал финансовое положение "глубокой ямой". Прошлым летом совет уже предупреждал премьера о необходимости госинвестиций до 100 миллионов в рамках IPO, но эту информацию скрыли. До погашения облигаций на 340 миллионов евро остаётся меньше года, а IPO отложено. Возникает вопрос: сможет ли airBaltic выйти из кризиса за счёт управления и частных инвесторов, или без новых госинвестиций ей грозит неплатежеспособность?

Хотя параметры бизнес-плана airBaltic "IPO & BEYOND" засекречены, публично известно о планах увеличить флот до 100 самолётов к 2030 году. Однако 2024 год завершился для авиакомпании с убытками в 118 миллионов евро, и первый квартал текущего года также принёс потери. Уволили прежнего главу, ссылаясь на убытки, но нынешний совет оценил его работу на "удовлетворительно", несмотря на то, что большинство финансовых целей не было достигнуто. Согласно правилам Кабмина, "удовлетворительная" оценка означает, что финансовые цели не достигнуты, но рисков для стабильности компании нет.

Отчёт совета показал, что нефинансовые цели (например, количество направлений, сотрудников, снижение расхода топлива) в основном достигнуты. А вот из девяти финансовых показателей шесть не выполнены, а IPO перенесено. Совет не возражает против объяснений правления, лишь отмечая недостаточные усилия по использованию флота зимой и возможности продажи стыковочных рейсов. Тем не менее, совет считает, что сделаны важные стратегические шаги, упомянув соглашение с Lufthansa на 14 миллионов, хотя это связано с будущим погашением долга в 380 миллионов.

Госконтроль также указал на критически низкие показатели ликвидности и структуры капитала airBaltic, а негативный собственный капитал превысил 195 миллионов евро. Министр Швинка предупредил о возможном дефиците капитала до следующего окна IPO, что может привести к невыполнению долговых обязательств. Хотя план компании "McKinsey & Company" был признан экономически обоснованным, его детали засекречены. Сейчас планируется "пересмотр и обновление" бизнес-плана, а также "оптимизация маршрутной сети", что, скорее всего, означает сокращение или отмену убыточных рейсов, начиная с зимы.

Бывший председатель совета Клавс Васкс ранее упоминал о "Плане Б" на случай ухудшения ситуации: не покупать самолёты, сокращать рейсы из Риги, переводить самолёты на более прибыльные рынки. Сейчас о прекращении покупок самолётов речи нет, но Яковлевс не исключает переноса срока их приобретения.

Финансовые показатели airBaltic далеко не привлекательны для инвесторов: оборот в прошлом году достиг планки около 750 миллионов, но долгосрочные обязательства превышают 1,2 миллиарда евро. В первом квартале этого года прибыль до процентов и налогов (EBITDAR) составила минус четыре миллиона. Компания должна платить почти 60 миллионов как проценты по облигациям, и их рефинансирование могло бы сэкономить десятки миллионов. Несмотря на рост пассажиропотока, средний доход с пассажира снижается. Убытки на каждый пассажиро-километр составили 19 центов в прошлом году и 90 центов в первом квартале этого года, в то время как, например, Finnair заработала 40 центов. Хотя заполняемость рейсов и использование самолётов неплохие, потенциал для значительных улучшений невелик.

Бизнес по аренде самолётов (ACMI), в основном с Lufthansa, приносит 20% оборота (146 миллионов) и более высокую прибыльность, но при этом компания сама арендует самолёты для своих рейсов. В прошлом году airBaltic планировала увеличить продажи билетов, пересмотреть график долгов и отсрочить налоги, что говорит о проблемах с денежным потоком. Также ведутся переговоры о компенсациях за недоступность двигателей, но страховщики такие убытки обычно не покрывают.

Яковлевс упомянул ещё один "План Б": "переходный заём" от государства, который должен быть возвращён после IPO. Этот сценарий может стать актуальным, если летом продажи билетов будут низкими или вырастут цены на топливо. Обсуждалось и предложение Литве и Эстонии участвовать в airBaltic до IPO, но пока это не выглядит путём к лёгкому привлечению капитала, тем более что Lufthansa уже имеет свои условия.

Государство не может напрямую инвестировать в airBaltic из-за правил Еврокомиссии, но может участвовать в IPO на рыночных условиях. Существует "юридическая точка зрения" airBaltic, согласно которой государство может вложить до двух третей суммы займа или новых акций, если частные инвесторы участвуют в должном объёме. Если это относится к упомянутым 250 миллионам, то речь идёт о потенциально гораздо более значительном новом государственном вложении, чем когда-либо заявлялось публично.

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