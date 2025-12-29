Водители! Снег валит всюду, но дорога в Лиепаю будет особенно трудной

Движение затруднено, в частности, на следующих государственных главных дорогах:

Таллинское шоссе (A1) на участке от Берги до поворота на Бирини и от станции Звейниекциемс до перекрестка на Тую;

Видземское шоссе (A2);

Валмиерское шоссе (A3);

Рижская окружная дорога (A4 и A5);

Даугавпилсское шоссе (A6);

Баускское шоссе (A7) на участке от Дзимтмисы до Гренцтале;

Елгавское шоссе (A8);

Лиепайское шоссе (A9) на участке от Риги до Аннениеки и от Циецере до Гробини;

Вентспилсское шоссе (A10) на участке от Риги до Кудры и от Тукумса до Вентспилса;

Резекненское шоссе (A12);

Дорога A13, идущая от границы России (Гребнево) к границе Литвы (Медуми) через Резекне и Даугавпилс Даугавпилсская окружная дорога (A14);

Резекненская окружная дорога (A15);

Шоссе Тинужи-Кокнесе (P80).

На региональных дорогах движение затруднено по всей Латвии, за исключением окрестностей Гулбене, Даугавпилса и Тукумса. Скользкие и заснеженные участки дорог очищают и посыпают противогололедными материалами; задействованы 196 единиц зимней техники.