Водители! Снег валит всюду, но дорога в Лиепаю будет особенно трудной

© LETA 29 декабря, 2025 18:13

Новости Латвии 0 комментариев

Во многих местах Латвии затруднено движение по государственным и региональным автодорогам, сообщает ГАО Latvijas valsts ceļi. Особенно сложные условия движения наблюдаются на Лиепайском шоссе (A9) на участке от Мазблидене до Циецере, а на региональных дорогах — в окрестностях Салдуса.

Движение затруднено, в частности, на следующих государственных главных дорогах:

Таллинское шоссе (A1) на участке от Берги до поворота на Бирини и от станции Звейниекциемс до перекрестка на Тую;
Видземское шоссе (A2);
Валмиерское шоссе (A3);
Рижская окружная дорога (A4 и A5);
Даугавпилсское шоссе (A6);
Баускское шоссе (A7) на участке от Дзимтмисы до Гренцтале;
Елгавское шоссе (A8);
Лиепайское шоссе (A9) на участке от Риги до Аннениеки и от Циецере до Гробини;
Вентспилсское шоссе (A10) на участке от Риги до Кудры и от Тукумса до Вентспилса;
Резекненское шоссе (A12);
Дорога A13, идущая от границы России (Гребнево) к границе Литвы (Медуми) через Резекне и Даугавпилс Даугавпилсская окружная дорога (A14);
Резекненская окружная дорога (A15);
Шоссе Тинужи-Кокнесе (P80).

На региональных дорогах движение затруднено по всей Латвии, за исключением окрестностей Гулбене, Даугавпилса и Тукумса. Скользкие и заснеженные участки дорог очищают и посыпают противогололедными материалами; задействованы 196 единиц зимней техники.

