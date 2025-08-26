«airBaltic» для нас очень важна: Штейнбука объясняет про критическую инфраструктуру

По её словам, расходы на airBaltic не отражены в текущем проекте бюджета, и с высокой вероятностью государству придётся выделять дополнительные средства. «Это огромный риск. Если понадобятся новые вливания, их придётся искать через поправки к бюджету. Но дефицит уже превышает 3% от ВВП, и его нельзя увеличивать дальше. Если не будет быстрого экономического роста, придётся решать, что делать с налогами. Возможно, повышать их уже в следующем году не придётся, но деньги всё равно нужно будет найти — никто их нам не подарит», — подчеркнула Штейнбука.

Она также отметила стратегическую ценность авиакомпании. «Сегодня у государства есть лишь небольшой резерв на непредвиденные случаи. При этом airBaltic — это не просто удобство для пассажиров, а объект критической инфраструктуры, сопоставимый по значимости с Rail Baltica. НАТО постоянно напоминает: 3,5% от ВВП должны идти на оборону, а ещё 1,5% — на критическую инфраструктуру», — сказала эксперт.

Объясняя, что такое критически важная инфраструктура, Штейнбука говорит: «Это воздушные пути, это железные дороги, это дороги, мобильная связь, это энергетика, это и есть критически важная инфраструктура. Следовательно, это [«airBaltic»] очень важная компания, и было бы очень жаль, если бы она обанкротилась».