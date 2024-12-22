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Абу Мери: переговоры с семейными врачами о новой редакции договора будут продолжены

© LETA 22 декабря, 2024 09:40

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LETA

Переговоры о новой редакции договора с семейными врачами продолжатся. Будет выслушана аргументация врачей и проявлена максимальная забота о том, чтобы пациенты получали качественный и своевременный уход. Об этом агентству LETA сообщил глава Минздрава Хосам Абу Мери.

Уже сообщалось, что около половины (точнее, 540) латвийских семейных врачей считают условия договоров, предложенные Национальной службой здоровья (НСЗ), несоразмерными, из-за чего и обратились в административный суд.

Комментируя этот шаг врачей, министр при посредничестве своей советницы Илоны Оши заявил агентству LETA, что семейные врачи, по-видимому, ввели новую традицию - в конце каждого года будоражить общественность.

Министр подчеркивает, что обеспечение доступности медицинских услуг населению является приоритетом. По его словам, в 2024 году в сотрудничестве с ассоциациями семейных врачей был подготовлен план по усилению первичного ухода и в соответствии с этим выделено дополнительное финансирование для содержания кабинетов и замещения врачей, но еще не достигнуто общее соглашение о введении доплаты в сельских регионах.

"Во всех переговорах с ассоциациями семейных врачей мы дошли до разговора об уменьшении административного бремени, поэтому для упрощения администрирования был разработан новый единый договор, к которому добавлены соответствующие приложения - в зависимости от поставщика услуг. Новый договор еще более благоприятен для интересов поставщиков услуг и более гибок, чем прежний", - подчеркнул Абу Мери.

Государственные средства в сфере публичных услуг, включая медицинские, должны расходоваться максимально эффективно, поэтому необходим соразмерный и эффективный контроль, осуществляемый НСЗ, заявил министр.

НСЗ имеет право ставить условия выполнения договора, учитывая, что оплаченные государством медицинские услуги обеспечиваются на средства из госбюджета, а также контролировать рациональное расходование средств в медучреждении, чтобы не допустить ситуации, когда средства тратятся несоответственно условиям нормативных актов или договора, пояснил Абу Мери.

Увы, на практике бывают случаи, когда услуги предоставляют несоответствующим образом, в результате чего права пациента на получение своевременной и качественной помощи оказываются под угрозой, или услуг вообще не предоставляют, а финансирование запрашивают, поэтому механизм возврата бюджетных средств, выделенных необоснованно, вполне логичен и в таких договорных отношениях с медработниками, подчеркнул министр.

НСЗ, таким образом, эффективно осуществляет функцию госуправления - в первую очередь обеспечить добросовестное выполнение договора. Вместе с тем нельзя допустить, чтобы общество стало заложником из-за юридических споров между договаривающимися сторонами, поэтому министр обговорил с руководством НСЗ о том, что населению будет обеспечена доступность услуг.

"Благодарим тех, кто уже прислал подписанные договоры, и продолжим вести переговоры о новой редакции договора - выслушаем аргументацию партнеров и максимально позаботимся о том, чтобы пациенты получили качественное и современное лечение", - заявил министр.

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