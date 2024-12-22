Абу Мери: переговоры с семейными врачами о новой редакции договора будут продолжены

Уже сообщалось, что около половины (точнее, 540) латвийских семейных врачей считают условия договоров, предложенные Национальной службой здоровья (НСЗ), несоразмерными, из-за чего и обратились в административный суд.

Комментируя этот шаг врачей, министр при посредничестве своей советницы Илоны Оши заявил агентству LETA, что семейные врачи, по-видимому, ввели новую традицию - в конце каждого года будоражить общественность.

Министр подчеркивает, что обеспечение доступности медицинских услуг населению является приоритетом. По его словам, в 2024 году в сотрудничестве с ассоциациями семейных врачей был подготовлен план по усилению первичного ухода и в соответствии с этим выделено дополнительное финансирование для содержания кабинетов и замещения врачей, но еще не достигнуто общее соглашение о введении доплаты в сельских регионах.

"Во всех переговорах с ассоциациями семейных врачей мы дошли до разговора об уменьшении административного бремени, поэтому для упрощения администрирования был разработан новый единый договор, к которому добавлены соответствующие приложения - в зависимости от поставщика услуг. Новый договор еще более благоприятен для интересов поставщиков услуг и более гибок, чем прежний", - подчеркнул Абу Мери.

Государственные средства в сфере публичных услуг, включая медицинские, должны расходоваться максимально эффективно, поэтому необходим соразмерный и эффективный контроль, осуществляемый НСЗ, заявил министр.

НСЗ имеет право ставить условия выполнения договора, учитывая, что оплаченные государством медицинские услуги обеспечиваются на средства из госбюджета, а также контролировать рациональное расходование средств в медучреждении, чтобы не допустить ситуации, когда средства тратятся несоответственно условиям нормативных актов или договора, пояснил Абу Мери.

Увы, на практике бывают случаи, когда услуги предоставляют несоответствующим образом, в результате чего права пациента на получение своевременной и качественной помощи оказываются под угрозой, или услуг вообще не предоставляют, а финансирование запрашивают, поэтому механизм возврата бюджетных средств, выделенных необоснованно, вполне логичен и в таких договорных отношениях с медработниками, подчеркнул министр.

НСЗ, таким образом, эффективно осуществляет функцию госуправления - в первую очередь обеспечить добросовестное выполнение договора. Вместе с тем нельзя допустить, чтобы общество стало заложником из-за юридических споров между договаривающимися сторонами, поэтому министр обговорил с руководством НСЗ о том, что населению будет обеспечена доступность услуг.

"Благодарим тех, кто уже прислал подписанные договоры, и продолжим вести переговоры о новой редакции договора - выслушаем аргументацию партнеров и максимально позаботимся о том, чтобы пациенты получили качественное и современное лечение", - заявил министр.