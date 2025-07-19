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«Абу Мери, когда это прекратится?!» Пациент возмущён: в больнице с ним говорили по-русски (1)

Редакция PRESS 19 июля, 2025 13:16

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LETA

Случай в Рижской 1-й городской больнице многим может показаться незначительным. Однако совершенно иначе видит ситуацию пациент, который не поленился опубликовать в пятницу в соцсети "Х" пост на эту тему, воззвав к главе латвийского Минздрава.

Вот что он пишет:

"Сегодня меня по ошибке направили в 12-е отделение Рижской 1-й городской больницы. При входе в отделение в ответ на мое "Labdien!" две русских женщины накричали на меня по-русски, что УЗИ находится напротив отделения. Хосам Абу Мери, когда это прекратится? Приоритеты - продвижение Линды на должности или непосредственные обязанности министра здравоохранения?"

На его призыв откликнулось не слишком много людей, но комментарии все же есть. В частности, пишут:

- Какие все-таки люди у нас глупые.

- А ты как думаешь?

- Видео есть? Без видео - сказки.

- Рижская 1-я больница - предприятие, принадлежащее самоуправлению, с этим вопросом - к Клейнбергсу с Ратниексом. 

- Бедняжка.

- Какие тут обязанности Абу Мери не выполнил? Тебя за ручку не отвели в правильный кабинет УЗИ, или тебе по-русски ответили? Ни то, ни другое он не обязан контролировать.

 

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Комментарии (1) 58 реакций
Комментарии (1) 58 реакций
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