Вот что он пишет:

"Сегодня меня по ошибке направили в 12-е отделение Рижской 1-й городской больницы. При входе в отделение в ответ на мое "Labdien!" две русских женщины накричали на меня по-русски, что УЗИ находится напротив отделения. Хосам Абу Мери, когда это прекратится? Приоритеты - продвижение Линды на должности или непосредственные обязанности министра здравоохранения?"

На его призыв откликнулось не слишком много людей, но комментарии все же есть. В частности, пишут:

- Какие все-таки люди у нас глупые.

- А ты как думаешь?

- Видео есть? Без видео - сказки.

- Рижская 1-я больница - предприятие, принадлежащее самоуправлению, с этим вопросом - к Клейнбергсу с Ратниексом.

- Бедняжка.

- Какие тут обязанности Абу Мери не выполнил? Тебя за ручку не отвели в правильный кабинет УЗИ, или тебе по-русски ответили? Ни то, ни другое он не обязан контролировать.