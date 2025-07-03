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А зато честно: Эстония решила не покупать долю аirBaltic и объяснила почему

Редакция PRESS 3 июля, 2025 16:34

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Министр инфраструктуры Эстонии Кульдар Лейс на пресс-конференции правительства в четверг заявил, что эстонское государство в настоящее время не будет покупать долю в латвийской национальной авиакомпании "аirBaltic", но не исключил, что государство может сделать это позже.

Лейс пояснил, что латвийское государство сделало Эстонии предложение о приобретении доли на тех же условиях, что и Литве и "Lufthansa" - доля до 10 % за 14 миллионов евро, передала BNS пресс-служба правительства.

Согласно предложению латвийской стороны, долю участия можно было бы приобрести либо сразу, в течение июля, либо в конце этого года или в следующем году, в качестве стратегического инвестора в рамках первичного публичного размещения акций "аirBaltic" (IPO).

"Но конкретной информации об этом возможном IPO нет, поэтому мы и сегодня не стали ничего решать по этому поводу, но просто для сведения, что есть два способа войти в "аirBaltiс"", - сказал министр.

"Поскольку ситуация в "аirBaltic" такова, что там скоро будет назначено новое руководство, новая стратегия еще не утверждена, а экономическая ситуация существенно не улучшилась, мы решили сейчас не приобретать долю в "аir Baltic. В этом раунде, который происходит сейчас", - добавил Лейс.

В то же время Лейс подчеркнул, что "аirBaltic", доля рынка которой в Эстонии составляет 30 %, является важным партнером для Эстонии и что, внося свой вклад в развитие Таллинского аэропорта, государство поддерживает и авиакомпанию.

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