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А ваш район как проголосовал? Симпатии рижан на выборах довольно чётко разделились географически

© LETA 10 июня, 2025 07:43

Новости Латвии 0 комментариев

Получившая больше всего мест на выборах в Рижскую думу партия "Латвия на первом месте" (ЛПМ) самое большое число голосов собрала в микрорайонах столицы Болдерае, Кенгарагсе, Иманте, Пурвциемсе и Плявниеки, свидетельствуют обобщенные агентством ЛЕТА данные Центральной избирательной комиссии.

ЛПМ победила также в Золитуде, Ильгюциемсе, Засулауксе, Зиепниеккалнсе, Румбуле, Дарзциемсе, Межциемсе и Саркандаугаве. Всего ЛПМ получила перевес в 13 микрорайонах.

Вторая партия в списке лучших - "Прогрессивные" - тоже победила в 13 районах: Плескодале, Агенскалнсе, Торнякалнсе, Дзирциемсе, на Кипсале и Петерсале-Андрейсале, в Старом городе, центре, Авоты, Гризинькалнсе, Брасе, Тейке и Яунциемсе.

Достигшее третьего показателя "Национальное объединение" победило в семи районах Риги: Чиекуркалнсе, Югле, Берги, Букулты, Мангальсале, в Вецаки и Биерини.

Список столичного мэра Кирсиса - "Нового Единства" - победил только в Межапарке.

В Даугавгриве лучшего результата достиг общий список "Суверенной власти" и объединения "Младолатыши".

На муниципальных выборах в Рижскую думу наибольшее количество голосов набрала ЛПМ, но весьма похожих результатов достигли и партия "Прогрессивные", и Нацобъединение, свидетельствуют обобщенные Центральной избирательной комиссией итоги выборов.

Как сообщалось, на выборах в Риге наибольшее количество голосов избирателей получила ЛПМ - 18,17% голосов, что дает ей 13 из 60 депутатских мандатов в столичной думе.

За "Прогрессивных" проголосовали 16,62% избирателей (11 мест), за Национальное объединение - 14,2% (10 мест). "Новое Единство" набрало 12,9% голосов и получит девять депутатских мест.

Общий список "Суверенной власти" и "Младолатышей" набрал 12,13% голосов, что дает ему восемь мандатов. В думу прошли еще две партии: "За стабильность!" - 6,94% голосов (пять мандатов) и "Объединенный список" - 6,29% (четыре мандата).

Инициативу по формированию новой правящей коалиции взяли на себя "Прогрессивные", которые готовы вести переговоры с Нацобъединением, "Новым Единством" и "Объединенным списком". У коалиции в таком составе будет 34 голоса из 60.

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