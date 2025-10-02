А толку-то! Снижение PVN на отдельные продукты не решит проблему цен: мнение экономиста

«Политики не могут напрямую принимать какие-то нормативные акты, устанавливающие какие-то наценки и диктующие цены. Это бесполезное начинание, которое нигде толком не работало. Если мы хотим создать какую-то поддержку, возможно, нам действительно стоит установить минимальную корзину. […] Здесь, пожалуй, в какой-то степени можно согласиться с мнением Банка Латвии о том, что нашим торговцам следует придерживаться политике, подобной той, что действует в Литве и Эстонии – дешёвые продукты и стоят дёшево. В перспективе, балансировку цен следует проводить в самих торговых цепочках», – считает Гашпуйтис.

Экономист подчеркнул, что цены на продукты питания высоки, и это создаёт проблемы для домохозяйств во многих местах. Очевидно, что политикам необходимо отреагировать, но снижение НДС может и не решить проблему, прокомментировал экономист.