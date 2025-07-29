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А штрафы огромные: полиция поймала пять пилотов дронов, незаконно снимавших концерт Prāta vētra в Елгаве

Редакция PRESS 29 июля, 2025 14:54

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LETA

Госполиция привлекла к ответственности пятерых пилотов дронов за несанкционированные полёты во время концерта группы «Prāta vētra» в Елгаве в минувшую субботу, сообщило агентство LETA со ссылкой на городское самоуправление.

Концерт был мероприятием повышенного риска, где Госполиция совместно с муниципальной полицией Елгавы следила за общественным порядком, включая контроль за использованием дронов на массовом мероприятии и соблюдением порядка в сфере дорожного движения. В результате было начато пять административных дел за нарушения, связанные с управлением беспилотными летательными аппаратами без разрешения в закрытой зоне над местом проведения концерта. Полиция установила личности всех пятерых пилотов, провела с ними беседы и инициировала административные процессы.

В думе пояснили, что согласованные полёты исключают риски для жизни, здоровья, частной жизни и имущества людей, поскольку о таких полётах информируются соответствующие ведомства. При выдаче разрешения Агентство гражданской авиации убеждается в профессионализме пилота. В данном случае в елгавскую думу и к менеджерам «Prāta vētra» обратился только один пилот беспилотного аппарата, которому было выдано разрешение на полёты в закрытой зоне, о чём были уведомлены службы безопасности.

Госполиция отмечает, что за полёты на запретных или ограниченных зонах воздушного пространства нарушители могут быть оштрафованы на сумму до 1500 евро.

По оценкам организаторов, концерт собрал около 25 000 жителей Елгавы и гостей города.

«Организация концертного тура — это наш летний марафон. Концерт был технически сложным, погодные условия во время подготовки нас не баловали, но мы справились, и в субботний вечер были вознаграждены идеальной летней погодой и безграничной любовью зрителей», — прокомментировала генеральный менеджер группы Айя Аушкапа.

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