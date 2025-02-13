"К четру все рельсы нужно перерыть. Но в России прекрасно получилось с газом. Слава богу с электричеством. Еще остались рельсы. (...) Рельсы убрать, взорвать. Целиком и полностью. В 10 км от России", - говорит он в эфире программы.

Бергс считает, что не без помощи России в Латвии забуксовал проект Рейлбалтика. И когда-нибудь на эту тему будут написаны книги. Но о причастных можно говорить уже сегодня – это те, кто тормозили проект.

«Рельсы нужно было укладывать в первые дни реализации Rail Baltica. И сейчас железной дороги не будет, потому что кто-то очень постарался. О том, что страны Балтии – государства транзита нужно забыть навсегда», –- заявил Бергс.