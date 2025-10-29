Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
А наутро туман: погода на четверг

Редакция PRESS 29 октября, 2025 14:51

Новости Латвии 0 комментариев

В четверг в Латвии ожидается облачность, местами дождь, прогнозируют синоптики.

Ожидаются небольшие кратковременные дожди, больше осадков выпадет в Курземе в четверг вечером, в Земгале поздно вечером.

Ночью будет дуть слабый южный ветер, местами возникнет туман. Минимальная температура воздуха составит +3..+8 градусов.

Днём будет дуть южный ветер с порывами до 8-13 метров в секунду, температура воздуха поднимется до +7..+11 градусов.

В Риге в ближайшие сутки существенных осадков не ожидается, небо будет затянуто облаками. Ночью и утром будет дуть слабый южный ветер, температура воздуха составит +7 градусов. Днём воздух прогреется до +10 градусов, ветер умеренный, юго-восточный.

