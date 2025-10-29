А наутро туман: погода на четверг

Потоп на улицах Риги, по слухам потоки воды залили Пурвциемс, часть домов частного сектора оказалась затоплена и находиться там решительно невозможно. Растерянные люди по одиночке и семьями стекаются к пунктам сбора, в надежде получить хоть какую-то помощь... Вот в таких условиях рижанам предлагается пережить учения по эвакуации во время стихийного бедствия. Среди них оказался и наш репортер.