А если бы не скандалила из-за велосипедов в подъезде? Бранте рассказала про пожар в своем доме

"Приехала домой, и через пару минут в дверь громко постучали. Это был сосед Лаурис: «Пожар! Я вызвал Государственную пожарно-спасательную службу». Довольно лениво и не веря, я вышла на улицу. Когда запах дыма ударил в лицо, поняла, что это не шутка. Побежала за Марисом: «Одевайся! Выходи!». Мне не нужны были ни вещи, ни компьютер, ни паспорт. Только, пожалуйста, оденься и выходи.

Марис вышел меньше чем через минуту. С Блусой, курточкой для неё, верхней одеждой для нас, шапками и шарфом… Вместе с соседом Лаурисом мы дождались пожарных и скорую.

В разговорах друг с другом и обзванивая всех, выяснили, что сосед ушёл и не задул свечи на подоконнике. Огонь вспыхнул в кухне квартиры. Дома остался кот.

Как сосед Лаурис обнаружил пожар? В своей квартире он услышал настойчивые писки дымового детектора. И что? Вышел на площадку, увидел дым, позвонил в 112 и параллельно стучал в двери других соседей. Спасибо, Лаурис!

Стоя на улице в минусовую температуру, мы все поняли, что мы — хорошие соседи. Знаем друг друга в лицо, умеем здороваться, оказывать поддержку, обнимать.

Быстро отогнали свои машины в сторону, обзвонили всех соседей. Даже бывших. Да.

Пожарные приехали в считанные секунды. Без лишних слов. В масках, касках, с водой, инструментами, огромными руками и крепкими плечами. Потому что иначе эти пожарные приспособления поднять, затащить наверх, держать в руках и одновременно работать было бы невозможно.

Смешным был разговор муниципальной полиции с уехавшим соседом: — Горит квартира под вами, нужно проверить распространение пламени. Через сколько будете дома? — Через час. — Если будем взламывать дверь? — Через полчаса.

Дождавшись разрешения пожарных-спасателей, мы вернулись домой. Как прекрасны эти праздники! Как прекрасно это напоминание о самом важном! ❤️ Спасибо!

Отнесла пострадавшему соседу чай. Сегодня ночью он дома не останется. Кот спасён. Правда, ему понадобится кратковременный уход в клинике, потому что он надышался дымом.

«Как хорошо, что велосипеды с лестничной клетки убрали…», — сказал Лаурис. Он вспомнил лето в нашем доме, когда я просила убрать велосипеды наружу. Тогда один сосед огрызнулся: «Только вам они мешают». Мне пришлось стать недружелюбной соседкой и вызвать проверку VUGD. Был выдан акт и дан срок на приведение лестничной клетки в порядок. Скрепя сердце, тот неприятный сосед это сделал. С того дня велосипеды ставили снаружи.

Этот случай я уже забыла…

На следующий день после пожара видела, как приводят в порядок пострадавшую квартиру. Сосед выносил вещи. Понятно, что теперь квартира какое-то время будет пустой.

В начале года, когда мы переезжали, не выбросили большие сумки. Теперь отнесла их соседу. Парень познакомил меня со своей мамой. Я спросила про кота. Забрала обратно кружку от чая.

— Простите, пожалуйста… — сказал он. — Теперь весь дом пахнет дымом. — Не говори глупостей. Все живы! Дом застрахован. Всё это ерунда. — Мне очень жаль за то лето. Это был мой велосипед. Простите. — И это мелочь. Главное, что ты в безопасности.

Оказывается, тот велосипед, который летом мешал нам в лестничной клетке, был его. Благодаря нему сегодня мы были защищены от больших разрушений.

Люблю вас. Люблю бесконечно.

#ibrante #VUGD ребята, спасибо вам!", - написала Бранте.