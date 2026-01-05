Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 6. Января Завтра: Arnita, Spulga
Доступность

А если бы не скандалила из-за велосипедов в подъезде? Бранте рассказала про пожар в своем доме

Редакция PRESS 5 января, 2026 18:21

Важно 0 комментариев

TV24

Экс-депутат Рижской думы, юрист Иева Бранте на своей странице в Facebook рассказала о пожаре, который возник в многоквартирном доме, где она живет в новогодние дни. Правозащитник отмечает, что благодаря скандалу, который она учинила своим соседям еще летом из-за оставляемых в подъезде велосипедов, эта история закончилась благополучно - пожарные смогли легко войти в дом со своим оборудованием. И вовремя всё потушить.

"Приехала домой, и через пару минут в дверь громко постучали. Это был сосед Лаурис: «Пожар! Я вызвал Государственную пожарно-спасательную службу». Довольно лениво и не веря, я вышла на улицу. Когда запах дыма ударил в лицо, поняла, что это не шутка. Побежала за Марисом: «Одевайся! Выходи!». Мне не нужны были ни вещи, ни компьютер, ни паспорт. Только, пожалуйста, оденься и выходи.

Марис вышел меньше чем через минуту. С Блусой, курточкой для неё, верхней одеждой для нас, шапками и шарфом… Вместе с соседом Лаурисом мы дождались пожарных и скорую.

В разговорах друг с другом и обзванивая всех, выяснили, что сосед ушёл и не задул свечи на подоконнике. Огонь вспыхнул в кухне квартиры. Дома остался кот.

Как сосед Лаурис обнаружил пожар? В своей квартире он услышал настойчивые писки дымового детектора. И что? Вышел на площадку, увидел дым, позвонил в 112 и параллельно стучал в двери других соседей. Спасибо, Лаурис!

Стоя на улице в минусовую температуру, мы все поняли, что мы — хорошие соседи. Знаем друг друга в лицо, умеем здороваться, оказывать поддержку, обнимать.

Быстро отогнали свои машины в сторону, обзвонили всех соседей. Даже бывших. Да.

Пожарные приехали в считанные секунды. Без лишних слов. В масках, касках, с водой, инструментами, огромными руками и крепкими плечами. Потому что иначе эти пожарные приспособления поднять, затащить наверх, держать в руках и одновременно работать было бы невозможно.

Смешным был разговор муниципальной полиции с уехавшим соседом: — Горит квартира под вами, нужно проверить распространение пламени. Через сколько будете дома? — Через час. — Если будем взламывать дверь? — Через полчаса.

Дождавшись разрешения пожарных-спасателей, мы вернулись домой. Как прекрасны эти праздники! Как прекрасно это напоминание о самом важном! ❤️ Спасибо!

Отнесла пострадавшему соседу чай. Сегодня ночью он дома не останется. Кот спасён. Правда, ему понадобится кратковременный уход в клинике, потому что он надышался дымом.

«Как хорошо, что велосипеды с лестничной клетки убрали…», — сказал Лаурис. Он вспомнил лето в нашем доме, когда я просила убрать велосипеды наружу. Тогда один сосед огрызнулся: «Только вам они мешают». Мне пришлось стать недружелюбной соседкой и вызвать проверку VUGD. Был выдан акт и дан срок на приведение лестничной клетки в порядок. Скрепя сердце, тот неприятный сосед это сделал. С того дня велосипеды ставили снаружи.

Этот случай я уже забыла…

На следующий день после пожара видела, как приводят в порядок пострадавшую квартиру. Сосед выносил вещи. Понятно, что теперь квартира какое-то время будет пустой.

В начале года, когда мы переезжали, не выбросили большие сумки. Теперь отнесла их соседу. Парень познакомил меня со своей мамой. Я спросила про кота. Забрала обратно кружку от чая.

— Простите, пожалуйста… — сказал он. — Теперь весь дом пахнет дымом. — Не говори глупостей. Все живы! Дом застрахован. Всё это ерунда. — Мне очень жаль за то лето. Это был мой велосипед. Простите. — И это мелочь. Главное, что ты в безопасности.

Оказывается, тот велосипед, который летом мешал нам в лестничной клетке, был его. Благодаря нему сегодня мы были защищены от больших разрушений.

Люблю вас. Люблю бесконечно.

#ibrante #VUGD ребята, спасибо вам!", - написала Бранте.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Чья бы корова мычала: соцсети развеселило возмущение Мамыкина по поводу спецоперации США в Венесуэле
Важно

Чья бы корова мычала: соцсети развеселило возмущение Мамыкина по поводу спецоперации США в Венесуэле

«В нашей семье ребёнок умер»: жители бьют тревогу из-за нашествия крыс
Важно

«В нашей семье ребёнок умер»: жители бьют тревогу из-за нашествия крыс (2)

«Режим Мадуро не отражает волю венесуэльского народа»: Латвия в Совбезе поддержала операцию США
Важно

«Режим Мадуро не отражает волю венесуэльского народа»: Латвия в Совбезе поддержала операцию США

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Чья бы корова мычала: соцсети развеселило возмущение Мамыкина по поводу спецоперации США в Венесуэле

Важно 20:31

Важно 0 комментариев

Возмущение по поводу действий США в Венесуэле публично выразил бывший депутат Европейского парламента Андрей Мамыкин, бежавший в Россию, пишет "Неаткарига".

Возмущение по поводу действий США в Венесуэле публично выразил бывший депутат Европейского парламента Андрей Мамыкин, бежавший в Россию, пишет "Неаткарига".

Читать
Загрузка

Мадуро заявил о своей невиновности в американском суде

Важно 20:20

Важно 0 комментариев

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес, которые предстали перед судом в Нью-Йорке, заявили о своей невиновности. Об этом сообщает CNN.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес, которые предстали перед судом в Нью-Йорке, заявили о своей невиновности. Об этом сообщает CNN.

Читать

«Режим Мадуро не отражает волю венесуэльского народа»: Латвия в Совбезе поддержала операцию США

Важно 19:48

Важно 0 комментариев

Латвия призывает обеспечить деэскалацию и стабильность в Венесуэле на основе диалога и широкой общественной поддержки, подчеркивая, что при любых обстоятельствах необходимо соблюдать международное право и Устав ООН, заявила сегодня на заседании Совета Безопасности ООН посол Латвии при ООН в Нью-Йорке Санита Павлюта-Десландес.

Латвия призывает обеспечить деэскалацию и стабильность в Венесуэле на основе диалога и широкой общественной поддержки, подчеркивая, что при любых обстоятельствах необходимо соблюдать международное право и Устав ООН, заявила сегодня на заседании Совета Безопасности ООН посол Латвии при ООН в Нью-Йорке Санита Павлюта-Десландес.

Читать

«Поддерживаем политику Трампа!» Шлесерс одобрил силовой захват Мадуро

Важно 19:44

Важно 0 комментариев

События в Венесуэле вызвали неоднозначную реакцию: мир практически разделился разделился на две части — за и против решения Трампа, захватить силой президента Николаса Мадуро. Пока лидеры ЕС давали осторожные комментарии, а глава дипломатии Латвии громко заявляла, что венесуэльцам уже живется лучше, чем при прежнем режиме, от лица всей партии "Латвия на первом месте" (LPV) высказался и ее лидер Айнар Шлесерс.

События в Венесуэле вызвали неоднозначную реакцию: мир практически разделился разделился на две части — за и против решения Трампа, захватить силой президента Николаса Мадуро. Пока лидеры ЕС давали осторожные комментарии, а глава дипломатии Латвии громко заявляла, что венесуэльцам уже живется лучше, чем при прежнем режиме, от лица всей партии "Латвия на первом месте" (LPV) высказался и ее лидер Айнар Шлесерс.

Читать

Сколько человек почистят зубы крокодилу? В Австралии об этом узнали

Животные 19:24

Животные 0 комментариев

Оказывается, один крокодил — это работа минимум для 11 человек.

Оказывается, один крокодил — это работа минимум для 11 человек.

Читать

Эпопея с концертным залом: министр культуры едет разбираться в Резекне

Новости Латвии 18:48

Новости Латвии 0 комментариев

Министр культуры Агнесе Лаце ("Прогрессивные") посетит с рабочим визитом Резекне, сообщила агентству ЛЕТА руководитель отдела общественных отношений Министерства культуры Лита Кокале.

Министр культуры Агнесе Лаце ("Прогрессивные") посетит с рабочим визитом Резекне, сообщила агентству ЛЕТА руководитель отдела общественных отношений Министерства культуры Лита Кокале.

Читать

Это расправа с партией: Росликов о предупреждении Генпрокуратуры

Важно 18:47

Важно 0 комментариев

Предупреждение Генеральной прокуратуры партии «Стабильности!» является расправой с партией, заявил агентству LETA лидер «Стабильности!» Алексей Росликов.

Предупреждение Генеральной прокуратуры партии «Стабильности!» является расправой с партией, заявил агентству LETA лидер «Стабильности!» Алексей Росликов.

Читать