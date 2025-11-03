Однако Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) прекратило уголовное дело, и прокуратура не возражала против этого. Как выяснила "de facto", для доказательств взяточничества не хватило главного - того, за что именно давались взятки, а так называемое подкармливание должностных лиц, то есть предоставление им благ без привязки к конкретным действиям, в Латвии не считается преступлением.

Руководитель управления уголовно-процессуальных расследований БПБК Анда Румянцева пояснила: "Здесь отсутствовал один из основных признаков состава преступления - мы не смогли установить, за какое конкретное действие или бездействие должностное лицо получило материальные блага. В ходе досудебного расследования мы провели множество процессуальных действий, допросили всех причастных лиц. Существенным фактором было и то, что само должностное лицо не принимало никаких решений и не подписывало договоры".

Сотрудники "Rīgas siltums" также заявили, что давления на них никто не оказывал. С решением БПБК согласилась и прокуратура. Но что делать, если очевидно, что должностное лицо муниципального предприятия регулярно получало щедрые "подарки" от подрядчика, который часто выигрывает конкурсы?

"Это как раз тот случай, который вновь актуализировал вопрос о возможном "подкармливании" должностных лиц. Было ясно, что это не совсем правильно и справедливо, и не только с этической точки зрения, поэтому мы обратились в Генеральную прокуратуру, а также получили поддержку от Министерства юстиции для обсуждения и предложений по этой проблеме. В Латвии "подкармливание" должностных лиц не криминализировано", - отметила Румянцева.

Как сообщили в БПБК, бюро пришлось закрыть уже несколько дел именно потому, что не удалось доказать, за какие конкретно действия была дана предполагаемая взятка.