А что он сделал? Дело против бывшего главы Rīgas siltums развалилось (1)

© LETA 3 ноября, 2025 11:27

Новости Латвии 1 комментариев

Две недели назад передача Латвийского телевидения "de facto" сообщила о решении Совета по конкуренции оштрафовать постоянного победителя закупок предприятия "Rīgas siltums" - ООО "Sēme", а также об уголовном процессе, в рамках которого расследовались сделки между семьями руководителя этой фирмы и бывшего главы "Rīgas siltums" Нормунда Талциса, которые были очень похожи на взяточничество.

Однако Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) прекратило уголовное дело, и прокуратура не возражала против этого. Как выяснила "de facto", для доказательств взяточничества не хватило главного - того, за что именно давались взятки, а так называемое подкармливание должностных лиц, то есть предоставление им благ без привязки к конкретным действиям, в Латвии не считается преступлением.

Руководитель управления уголовно-процессуальных расследований БПБК Анда Румянцева пояснила: "Здесь отсутствовал один из основных признаков состава преступления - мы не смогли установить, за какое конкретное действие или бездействие должностное лицо получило материальные блага. В ходе досудебного расследования мы провели множество процессуальных действий, допросили всех причастных лиц. Существенным фактором было и то, что само должностное лицо не принимало никаких решений и не подписывало договоры".

Сотрудники "Rīgas siltums" также заявили, что давления на них никто не оказывал. С решением БПБК согласилась и прокуратура. Но что делать, если очевидно, что должностное лицо муниципального предприятия регулярно получало щедрые "подарки" от подрядчика, который часто выигрывает конкурсы?

"Это как раз тот случай, который вновь актуализировал вопрос о возможном "подкармливании" должностных лиц. Было ясно, что это не совсем правильно и справедливо, и не только с этической точки зрения, поэтому мы обратились в Генеральную прокуратуру, а также получили поддержку от Министерства юстиции для обсуждения и предложений по этой проблеме. В Латвии "подкармливание" должностных лиц не криминализировано", - отметила Румянцева.

Как сообщили в БПБК, бюро пришлось закрыть уже несколько дел именно потому, что не удалось доказать, за какие конкретно действия была дана предполагаемая взятка.

Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше (1)

Важно 10:26

Важно 1 комментариев

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей (1)

Важно 09:38

Важно 1 комментариев

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией (1)

Важно 09:11

Важно 1 комментариев

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

«Что мне делать с тележкой и ребёнком?» Депутат Кулбергс получил штраф за парковку (1)

Важно 08:43

Важно 1 комментариев

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

В столичном общественном транспорте проблема с экранами; замена может стоить полмиллиона евро (1)

Новости Латвии 08:27

Новости Латвии 1 комментариев

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

С экс-депутата Кайминьша взыщут свыше 24 тысяч евро; он проиграл в суде (1)

Важно 07:59

Важно 1 комментариев

Вступил в силу приговор Видземского окружного суда, которым удовлетворён иск страховой компании Balta против бывшего депутата Сейма Артуса Кайминьша о взыскании 24 тысяч 148 евро за ущерб от пожара, как выяснило в суде агентство LETA.

Антирекорд? В Саркандаугаве взломали квартиру, где жили 23 кошки; инспектору стало плохо (1)

Важно 07:53

Важно 1 комментариев

7 ноября, в пятницу, в рижском микрорайоне Саркандаугава пожарные взломали дверь квартиры по просьбе полиции и Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС). Хозяйка отказалась от сотрудничества со службами, поскольку не хотела отдавать своих кошек, которых взяла с улицы, считая, что спасает их. Увы, зверям пришлось жить в жутких условиях и без медицинской помощи, сообщает программа Degpunktā.

