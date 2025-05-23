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А чего, вроде не 8 марта:  Минюст рассматривает возможность строительства женской тюрьмы

© LETA 23 мая, 2025 15:21

Новости Латвии 0 комментариев

Министерство юстиции рассматривает возможность строительства новой тюрьмы для женщин, сообщили агентству ЛЕТА в Минюсте.

Министерство не сообщает, где может быть построена новая тюрьма, но говорит, что в качестве приоритета рассматривает земельные участки, уже находящиеся в собственности государства. Здание тюрьмы, безусловно, должно быть построено с нуля, и возможность адаптации одного из существующих зданий в настоящее время не рассматривается.

В настоящее время единственным местом заключения для женщин в Латвии является Ильгюциемсская тюрьма. Это закрытая тюрьма с отделением для несовершеннолетних и следственным отделением. В настоящее время в этой тюрьме содержатся 193 заключенных, в том числе женщины с детьми до четырех лет, проживающие с матерью в отделении матери и ребенка.

Женщины составляют 5-10 % от общего числа заключенных в Латвии. Чаще всего женщины-заключенные сами были в прошлом жертвами насилия и преступлений.м

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